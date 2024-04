El secreto detrás de la joven emprendedora del millón de dólares

La experta en marketing digital y ventas Natasha Sánchez compartió en La Nube los detalles que le han ayudado a ser una emprendedora exitosa hasta el punto de llegar a ser conocida como la joven del millón de dólares.

Luego de emigrar y dejar atrás su vida en Venezuela, llegó a Ecuador donde, desde hace cuatro años, se dedicó al marketing digital y las ventas, ayudando a las mujeres a alcanzar su independencia financiera.

Falta de confianza

Uno de los factores más importantes para que una mujer sea una emprendedora exitosa está relacionada con la confianza que se debe tener en las habilidades y así ponerlas en práctica en el proyecto.

"Nosotras emprendemos diferente a los hombres y pongo mi ejemplo cuando inicié en este mundo. Yo quería hacer jornadas de 16 horas porque quería tener resultados rápidos porque en ese momento estaba desempleada. Entonces necesitaba ayudar a mi familia en Venezuela y no me daba cuenta de que también tenía que permitirme descansar porque nosotros somos cíclicas, el tema de las hormonas es totalmente diferente. Yo creo que cuando entendemos nuestra naturaleza como mujer y la aprovechamos, podemos confiar más en nuestras habilidades en lugar de verlas como debilidades", detalló Natasha Sánchez.

Publicidad

Creación academia

Por esta razón, Natasha creó la Academia Mujer Millonaria donde enseña a las mujeres a ser emprendedoras, a tener los conocimientos necesarios para ser exitosas y, sobre todo, confiar en sí mismas.

Me di cuenta de que muchas mujeres queríamos ganar dinero, emprender. Obviamente, hay muchas madres cabezas de familia que definitivamente necesitan generar ingresos. Sin embargo, no es lo único importante, porque de qué nos vale trabajar tantas horas y presionarnos tanto si primero no podemos disfrutar lo que hacemos añadió la joven venezolana.

La joven de 25 años también recalcó la importancia de estar educándose continuamente, pues nadie nace aprendido. Además, señaló que la edad no es un impedimento para emprender, se puede en cualquier momento, pues lo más importante es la disciplina y confianza.

Publicidad

"Cuando tú no confías en ti mismo, pues no crees que realmente puedas ser capaz de aprender algo nuevo. Creo que cuando empezamos a trabajar en eso entendemos que no importa la edad que tengamos, porque mientras estemos vivos siempre hay algo que podamos hacer y siempre hay habilidades que podremos mejorar", concluyó.