Conozca el emprendimiento que revoluciona la industria de los perros calientes

Este sábado 25 de mayo de 2024 en Blu Jeans, Camilo Barberi estuvo en los microfonos hablando de la idea de hacer un negocio de perros que le surgió desde muy chiquito, los perros calientes siempre han sido su comida favorita.

Este emprendimiento nació de que encontró que en Colombia cada persona tiene su propia receta de perro y él quería ofrecer eso, que cada quien vaya allá y arme su perro como le guste.

"El mejor perro siempre es el que uno se prepara", afirmó Camilo.

Si se analiza cada vez que alguien se come un perro, no importa en qué esquina al final se come el mismo perro, de eso quería que se tratara el negocio, de hacer un perro para cualquier situación.

No un perro gourmet. Un perro caliente, pero diferente. ¿Cómo lo hicieron?

Camilo quiso tener la salchicha de la mejor calidad, el mejor pan y todos los mejores ingredientes posibles, elevando el perro caliente tradicional al mejor nivel posible. con la premisa de que si usted mismo se prepara su perro, en aquel lugar siempre se comerá el mejor, con su propia recete, pero con los mejores productos y lo ingredientes más frescos del mercado.

Los encuentran en la carrera 8ª con calle 48, una cuadra abajo en la 7ª.

INSTAGRAM: @losmasperrosco