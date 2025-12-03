Mujeres y jóvenes lideran el acceso a financiación digital de las mipymes, según estudio

Un reciente análisis sobre el financiamiento empresarial en Colombia reveló que mujeres y jóvenes encabezan el acceso a créditos digitales para mipymes, en un contexto donde el 62 % de estas unidades productivas no logra acceder a crédito formal, según el Instituto Global McKinsey. Esta realidad limita su expansión, pese a que representan el 98 % del tejido empresarial y generan el 80 % del empleo del país, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La falta de historial financiero, errores contables y el bajo capital declarado son algunas de las razones por las que aproximadamente el 25 % de las solicitudes de crédito empresarial son rechazadas, según datos de la fintech colombiana Kito. En el caso de las microempresas, la cifra supera el 50 %, obligando a numerosos negocios a operar sin herramientas suficientes para crecer o sostenerse en momentos económicos complejos.



Mujeres y jóvenes lideran el acceso

Ante este panorama, Kito ha logrado abrir un nuevo camino de inclusión financiera: alrededor del 70 % de los empresarios rechazados por bancos tradicionales ha encontrado alternativas de crédito dentro del sector formal a través de la plataforma. En menos de dos años, la fintech ha recibido más de 800 solicitudes por más de 150.000 millones de pesos, aprobando 5.500 millones en 2024 y proyectando desembolsos superiores a 15.000 millones para 2025.

El impacto ha sido especialmente significativo entre mujeres y jóvenes empresarios, quienes conforman el 70 % de los beneficiarios, con un 42 % de liderazgo femenino. Sectores como servicios tecnológicos, industria, manufactura, comercio y servicios generales concentran las mayores solicitudes de crédito, impulsando incrementos en ventas entre el 15 % y el 40 % y permitiendo incluso la apertura de nuevos puntos de venta en algunos casos.

Gracias a un modelo que integra tecnología propia, inteligencia artificial y scoring alternativo, los empresarios pueden acceder a evaluaciones y propuestas de financiación sin desplazamientos ni trámites extensos.