Empresarios ven un clima de negocios difícil para el segundo semestre de 2025: Andi

La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.(ANDI), correspondiente a mayo de 2025, muestra que los empresarios colombianos están preocupados por el rumbo de la economía en la segunda mitad del año.

Aunque algunos indicadores como la producción y las ventas tuvieron leves aumentos, la confianza empresarial se mantiene baja debido a varios factores que, según el sector productivo, afectarán negativamente su actividad.

El principal motivo de inquietud es la incertidumbre política y preelectoral, mencionada por el 28,2 % de los encuestados.

A esto se suma el impacto de la inseguridad y los bloqueos (24,8 %), el aumento de los costos laborales ligados a la reforma laboral y al salario mínimo (15,4 %), la volatilidad de la tasa de cambio (20,5 %) y la baja demanda e inversión (18,8 %).

Otros aspectos señalados incluyen los problemas de infraestructura y los altos costos de transporte (12 %), el incremento de aranceles, la escasez y altos precios de materias primas, y la competencia desleal en precios y sobreoferta.

En conjunto, estos factores configuran un clima de negocios que limita la capacidad de las empresas para crecer y atraer nuevas inversiones.

La Andi advierte que la percepción menos optimista sobre el entorno económico compromete el crecimiento futuro, pues refleja la baja confianza empresarial y los problemas estructurales que siguen afectando al sector productivo.

Los empresarios consideran clave que el país genere mayor certidumbre, seguridad y confianza para que las compañías puedan desarrollar sus actividades con estabilidad y contribuir al desarrollo económico en lo que resta de 2025.