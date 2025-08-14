La informalidad laboral es la mayor causa de desigualdad en Colombia: Andi

La informalidad laboral es el 'elefante en la habitación' y probablemente es la principal causa de la desigualdad en el país según un estudio presentado este jueves por la Andi.

Según el gremio, si Colombia lograra reducir la informalidad el coeficiente de Gini pasaría del 0.55 a 0.38 o de 0.31. En la misma línea, la desigualdad entre trabajadores informales es considerablemente más alta que la que enfrenta el resto de la población.

“Esta es la forma como uno logra demostrar que allí tenemos la principal causa de la inequidad en Colombia”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

El estudio del gremio se conoce en un momento en el que el país está reduciendo sus tasas de desempleo debido, principalmente, a mayores plazas de empleados por cuenta propia (que típicamente se asocian al empleo informal o de baja calidad).

El desempleo en el país está en su menor nivel desde 2017: 8.6% en junio. Sin embargo, de los 831.000 empleos generados, más de la mitad fueron de la categoría ‘cuenta propia’.

En 2024, el 31,8% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria. Foto creada con ImageFX.

“Lo saben los trabajadores informales no tienen horas extras, no tienen contrato, no tienen pensión, no tienen acceso a la seguridad social o no contribuyen a la seguridad social”, agregó MacMaster.



El enorme costo de la incertidumbre

La Andi reveló además un estudio según el cual el aumento en la incertidumbre implica un aumento en los niveles de desempleo y una caída en la inversión y el crecimiento económico en los trimestres siguientes.

El estudio se basó en buscar las relaciones entre el índice de incertidumbre política de Fedesarrollo y las variables económicas.

Según los estimativos de la Andi, la baja en la confianza podría llevar a caídas de 2.77% en el empleo, pero de hasta 5.7% en la formación bruta de capital fijo (principal componente de la inversión).

El recuento de Fedesarrollo muestra que los niveles de incertidumbre económica han aumentado en momentos como la pandemia, pero también con anuncios del Gobierno como la no firma de contratos petroleros, entre otros.