En 3,2% se espera que crezca economía en Antioquia durante 2019

En 3,2% se proyecta el crecimiento de la economía en Antioquia para 2019, esto luego de un 2018 con un primer semestre no tan positivo, especialmente en materia de construcción, como se esperaba y un segundo semestre de repunte que permitió equilibrar, pero no superar las metas.



Esta proyección de crecimiento económico en el departamento para los próximos años está basada en que se prevé que mejorarán más exportaciones y que Hidroituango sí entrará en funcionamiento, pues según el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Medellín, Jaime Echeverri, esta es la inversión más importante actualmente en Antioquia, con un valor de 14 billones de pesos.



Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Lina Vélez de Nicholls, aseguró que, pese a que la crisis en Venezuela ha impactado negativamente la economía en Antioquia durante la última década, en el último año no se ha registrado una variación significativa en esa incidencia.

“El impacto de Venezuela en la economía antioqueña lleva más de 20 años, Venezuela era uno de los principales destinos de exportación, ya hoy no se exporta nada pero favorece un poco el tema de la demanda interna porque la inmigración de venezolanos hace que haya más consumo”, explicó.



Vélez de Nicholls señaló que este año no habrá mayores consecuencias en materia económica por las elecciones regionales.

