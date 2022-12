¿En qué va la discusión de la reforma tributaria?

El representante Cristián Garcés, coordinador ponente de la Ley de Financiamiento, entregó en BLU Radio detalles de la discusión de la reforma que hoy hace trámite en el Congreso de la República.



“Los lápices y los colores, ayer se acordó que no se van a gravar, buscando de esa manera a nuestros niños y jóvenes. También se acordó que no se gravara el transporte de carga porque disminuiría la competitividad del país”, dijo.



Así mismo, el parlamentario manifestó que no se ha llegado a acuerdo en si se grava o no las cuentas AFC y los fondos de pensiones voluntarias.

Vea también: Reforma tributaria tendría nuevos cambios para lograr luz verde

Publicidad

Al respecto, Garcés añadió que se está buscando que el retiro de dinero sea más costoso, con el fin de que las personas mantengan el dinero en las mismas por mucho tiempo.



“En el tema de aportes de pensiones obligatorias, a las personas que quieran hacer aportes ahí, sí se va a ver cómo se mantiene los beneficios que están actualmente”, aclaró.



Añadió que otros temas que continúan en discusión son y sobre los cuales no se ha llegado acuerdos es el gravamen para los ladrillos y otros ítems relacionados con la vivienda de interés social.



“Se están gravando los ladrillos, que antes estaban excluidos, muchos de los servicios bancarios, relacionados con la vivienda de interés social, y estamos viendo cuál es el impacto de eso”, puntualizó.