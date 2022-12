Es necesario que la reforma tributaria se apruebe este año: Analdex

El presidente de Analdex, Javier Diaz, aseguró que es necesario que la reforma quede aprobada este año, porque no se trata de una decisión con impacto interno, sino que también está la presión de las calificadoras de riesgo que piden una reforma fiscal urgente en Colombia.



"Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de sacarlo este año porque es que no estamos jugando solos, las calificadoras de riesgos están observando al país, si no la sacamos esta delante este año nos pueden bajar la calificación y eso sería muy grave para todos los sectores", dijo Díaz.



El dirigente gremial agregó se tiene que acelerar el paso y que salgan a flote prontamente todas las observaciones para llegar a una ponencia con un texto unificado donde se debatan los grandes alineamientos de política, "creo que si hacemos la tarea bien hecha podemos terminarla este año".



Agregó que aunque el Consejo Gremial tiene una posición unificada en los temas generales del proyecto de ley de la reforma tributaria, sobre los aspectos específicos no hay un acuerdo entre todos los sectores.