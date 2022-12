Este año se entregarán las dos primeras carreteras de 4G: Mintransporte

Las vías Girardot - Honda - Puerto Salgar y Cartagena - Barranquilla serán entregadas este año, convirtiéndose en las primeras carreteras del proyecto 4G en entrar en operación, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

La funcionaria indicó que la meta del Gobierno es destrabar el 70% de los proyectos de 4G durante el primer trimestre, pero señaló que hay poco espacio fiscal para nuevos proyectos de gran envergadura.

“Al priorizar los proyectos que se priorizaron, pues simplemente congelamos las vigencias futuras de nuestras entidades de aquí a 2024. Eso no me da ningún margen para nuevos grandes proyectos y no es viable seguir así”, aseguró Orozco.

Entre las alternativas que podrían estudiarse la creación de nuevos instrumentos financieros, e incluso proponer la venta de una parte de Ecopetrol, idea que la ministra calificó como "excelente" durante la asamblea anual de la Cámara de Comercio de la Infraestructura.

Pliegos tipo están listos

En los próximos días el Gobierno emitirá el decreto que reglamenta la implementación de "pliegos tipo", documentos estandarizados con los que se espera combatir la corrupción en la contratación de infraestructura en las entidades públicas.





