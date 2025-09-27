Evaluación internacional destaca mejora en indicadores frente al promedio del sector financiero

La calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que mantiene la calificación internacional de largo y corto plazo de riesgo emisor en moneda local y extranjera de Findeter en ‘BB+’ y ‘B’ respectivamente. Asimismo ratifico las calificaciones nacionales de largo y corto plazo en AAA (col) y F1+, respectivamente, con una perspectiva estable para la calificación de largo plazo.

De acuerdo con la calificadora, el rol de política de Findeter es de importancia alta, teniendo en cuenta que es un brazo fundamental del estado debido a su papel en la implementación de las políticas de desarrollo económico del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno y su rol en la financiación de infraestructura regional y urbana.

“Como banco de desarrollo, la actividad principal de Findeter es estructurar préstamos de obligación general a instituciones financieras supervisadas, así como líneas de crédito directo generalmente respaldadas por pagarés de proyectos de infraestructura. Alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, Findeter otorga créditos directos a patrimonios autónomos estructurados para proyectos de inversión en sectores elegibles. Lo anterior respalda aún más la opinión de Fitch sobre el rol de política relevante de la entidad”, dijo Fitch Ratings.

Agregó que la entidad mantiene un capital sólido y ha mejorado indicadores como la relación préstamos a depósitos; en ese sentido, a junio de 2025, el indicador de capital ordinario de nivel 1 fue 21,2 % (diciembre 2024: 19,75 %) y se compara favorablemente con sus pares locales e internacionales.



Por otro lado, el indicador de préstamos sobre depósitos de clientes mejoró hasta 113,2 % y se mantiene por encima del promedio del sector financiero.

Para el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz Pacheco, la calificación de la firma evaluadora de riesgos confirma el papel estratégico de Findeter como banca aliada de los territorios y del Gobierno nacional en la ejecución de proyectos que impacten a las poblaciones más vulnerables y que contribuyan al cierre de brechas.

“Esta noticia es muy importante no sólo para Findeter sino también para nuestros clientes porque ratifica la confianza del mercado en el modelo operativo, la robustez financiera y compromiso con el desarrollo sostenible de los territorios que tiene la entidad”, dijo el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz Pacheco.