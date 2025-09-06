Expertos señalan que la inflación en Colombia subió por vacaciones y el regreso a clases

El DANE reveló que la cifra de inflación en Colombia, entre julio y agosto de este año, subió de 4,90% a 5,10%. Según expertos, este es un incremento de 20 puntos básicos que, aunque parece pequeño, genera debate porque podría anticipar una nueva tendencia de aumento en los precios.

Los analistas señalan que este repunte está más relacionado con factores de temporada que con un cambio estructural de la economía. Durante julio y agosto, meses de vacaciones, se disparó el consumo en turismo y eso se reflejó en un alza en alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 0,45%. También subieron los precios en restaurantes y hoteles, sobre todo en comidas por fuera del hogar y en bebidas calientes como café, chocolate y té.

Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, explicó que esta es una situación predecible acompañada de un fenómeno mundial.

“Entonces, es un fenómeno mundial. Es, en términos claros, un comportamiento predecible y, desde luego, no es una situación que se espera se sostenga, sino que haya la posibilidad de que la tasa disminuya; sobre todo porque se está dando una tendencia también a la baja del precio del dólar”, aseguró Amorocho.

Otro rubro que tuvo impacto fue la educación. Con el regreso a clases, los costos en preescolar, primaria y secundaria crecieron en promedio un 10%, lo que empujó aún más la inflación en este periodo.

Según expertos, la reacción del Banco de la República es fundamental, pues la Junta deberá decidir si mantiene o reduce la tasa de interés a finales de mes. Así lo explicó Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes.

“Lo que yo esperaría es una reacción oportuna del Banco de la República, pues una política monetaria un poco más contractiva, con una tasa de interés ligeramente mayor. El problema fundamental hoy es cómo hacer para que ese rebote sea transitorio y que sigamos convergiendo a una tasa de inflación cercana a la meta del Banco de la República”, aseguró Zuleta.

Hay que tener en cuenta también el contexto internacional. En Estados Unidos y Europa la inflación sigue siendo un problema y eso influye en las decisiones de política económica en Colombia. Por ejemplo, si la Reserva Federal en Estados Unidos no reduce sus tasas, es probable que Colombia tampoco lo haga para evitar movimientos bruscos en el dólar.

En este sentido, Henry Amorocho indicó la importancia de mantener la constante en el precio del dólar. “Ya tenemos dólar por debajo de los 4.000, tenemos dólar a 3.960 pesos, con algunos riesgos de que, por la incertidumbre de un presupuesto desfinanciado que se piensa aprobar con una reforma tributaria, pueda generarse nuevamente una tasa de cambio hacia arriba y eso pueda, por la vía del consumo, aumentar los precios por importaciones. Porque la tasa de cambio puede coger una tendencia entre 4.000 y 4.100 pesos después del 15 de septiembre en Colombia, pero, por lo demás, hay la posibilidad y se ve la tendencia de que nosotros lleguemos a finales de este año al menos con un comportamiento del IPC entre el 4% y el 4,3%”, afirmó.

En conclusión, el aumento de agosto refleja más bien un fenómeno de temporada y no un descontrol de la inflación. El reto será que las autoridades económicas tomen decisiones equilibradas para que este rebote sea pasajero y se mantenga la tendencia a la baja en lo que resta del año.