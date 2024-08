Factura de gas saldrá más cara en Colombia; advierten que puede subir hasta un 28 %

Las facturas del gas natural para los hogares en Colombia subirán al menos un 28 % en los próximos años en medio de la reducción de las reservas del país, advirtió el Centro de Estudios Regionales en Energía (CREE).

El próximo año, Colombia tendrá que importar gas natural para atender la demanda de hogares e industrias. A mediano plazo, la esperanza del gobierno es sacar adelante descubrimientos de Ecopetrol en el mar Caribe, como Gorgon y Uchuva. El problema es que cualquiera de las dos opciones estará bien por encima de los 10 dólares por unidad, según los análisis del centro de estudios.

“El panorama no es que no haya gas, lo que no hay es gas barato. El gas barato es el que se está acabando y el gas más caro es el que viene, con el que vamos a tener que convivir y ver cómo manejamos este tema”, aseguró Tomás González, director del CREE, durante el foro que realiza en conjunto con ANIF sobre política energética.

Al costo del gas hay que sumarle inversiones por al menos dos mil millones de dólares en nueva infraestructura. Si Colombia quiere usar el gas del mar, tendrá que construir nuevos gasoductos y plantas de tratamiento. Además, según la UPME, tendremos que construir como mínimo una nueva planta de regasificación de gas en el Pacífico. Las inversiones necesarias superan los 2.000 millones de dólares, que serían cobrados en las facturas de los usuarios.

Por otro lado, González criticó la decisión del Gobierno de prohibir el fracking en el país sin haber concluido los proyectos piloto de investigación. En la actualidad, el gobierno tiene varios contratos de fracking suspendidos, pero el Consejo de Estado ya le dio su aval a la regulación del país sobre el tema, por lo que al menos desde el punto de vista legal no hay ningún impedimento para desplegar operaciones de yacimientos no convencionales en Colombia.

¿Qué dice el Gobierno sobre los precios del gas?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, admitió que, tras la crisis política en Venezuela, es difícil creer que los Estados Unidos le darán licencia al acuerdo entre PDVSA y Ecopetrol para traer gas desde ese país, por lo cual Colombia tendrá que importar gas el año entrante “con los precios del Golfo de México”. En otras palabras: un gas más caro.

Por otro lado, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reconoció que el país “seguramente” pagará más por el gas importado que por el gas nacional. Sin embargo, aseguró que su equipo está haciendo lo posible para mitigar el incremento, pero también para ahorrar en consumo y “liberar” gas para los demás consumidores.

Actualmente, el Gobierno subsidia una parte de las tarifas del gas natural para los estratos 1, 2 y 3.