Así puede evitar estafas en Navidad: estas son las más comunes

La temporada navideña no solo llega acompañada de celebraciones y compras, sino también de un aumento considerable en los intentos de fraude digital. Los delincuentes aprovechan la urgencia por encontrar ofertas y regalos para desplegar estafas cada vez más sofisticadas, que van desde promociones falsas hasta la suplantación de servicios de mensajería y comercio electrónico.

De acuerdo con el Reporte Estado de la Ciberseguridad en LATAM 2025 de GMS, durante el primer semestre del año se registraron más de 60.000 incidentes en la región, de los cuales el 70 % fueron multivectoriales. Esto significa que los atacantes utilizan varias tácticas al mismo tiempo, apoyados en contenidos muy realistas y en malware capaz de modificar su comportamiento para evadir los controles de seguridad tradicionales.

Según explicó Esteban Lubensky, presidente ejecutivo de GMS, diciembre se convierte en un periodo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes.

“Aprovechan el alto tráfico de compras y la avalancha de descuentos para lanzar campañas de fraude que exponen a los usuarios a enlaces maliciosos, compras inexistentes o solicitudes de datos sensibles como información de tarjetas de crédito, bajo la excusa de entregas o confirmaciones de pedido”, señaló.



Ojo con estas estafas

Entre las modalidades de estafa más frecuentes en las festividades de fin de año se encuentran las promociones engañosas diseñadas para capturar datos personales, páginas web que imitan la identidad visual de marcas reconocidas, mensajes que simulan notificaciones de envíos y enlaces distribuidos por WhatsApp que piden validar la identidad o activar supuestos bonos. También proliferan tiendas virtuales creadas únicamente para recibir pagos sin entregar productos y aplicaciones maliciosas que solicitan permisos excesivos para acceder a información privada.



Para reducir estos riesgos, los expertos recomiendan activar alertas ante movimientos inusuales en cuentas bancarias y medios de pago, revisar los permisos de las aplicaciones instaladas y evitar realizar compras desde redes WiFi abiertas.

Otras medidas clave incluyen el uso de tarjetas virtuales temporales, comprobar que las páginas web no redirijan a dominios sospechosos y mantener actualizados los sistemas de seguridad tanto en dispositivos personales como corporativos.