Atentos, clientes de Bancolombia; llega anuncio muy esperado y lo cambia todo

Bancolombia anunció este 8 de enero de 2025 el lanzamiento de su nueva app 'Mi Bancolombia' para sus más de 9 millones de clientes que actualmente usan este canal para hacer transferencias, pagos y otros servicios bancarios.

Un anuncio esperado por muchos clientes, ya que el banco asegura que esta nueva app solucionará los problemas que suelen presentarse durante las quincenas o en momentos de alto flujo de transacciones, cuando la aplicación actual tiende a fallar.

Ahora, el turno es para la renovación del canal más utilizado por las personas naturales: la app Bancolombia evoluciona a Mi Bancolombia. Este canal procesa 1.400 transacciones por segundo, lo cual es una muestra de la confianza que tienen las personas en esta aplicación para mover su plata en el día a día. señaló Bancolombia.

Así funcionara la nueva app Mi Bancolombia

Será una nueva aplicación diseñada para gestionar su dinero desde el celular de manera fácil y segura. Su descarga estará disponible progresivamente en las tiendas oficiales de Apple, Android y Huawei a partir del 8 de enero en la App Store, el 9 de enero para la AppGallery y el 10 de enero en la Play Store.

Esta renovación lleva a los usuarios a un nuevo nivel de funcionalidad y los prepara para el futuro con innovaciones como:



Se podrá abrir una cuenta de ahorros directamente desde la app.

Motores digitales renovados permitirán que cada transacción fluya más rápido.

La app ocupará menos almacenamiento en los dispositivos.

La visualización del saldo estará siempre disponible durante el flujo de transferencia.

Los usuarios podrán personalizar su nombre para que la app los identifique con él.

Nueva funcionalidad para enviar regalos a través de tarjetas personalizables.

Vinculación digital para nuevos clientes.

Modo oscuro como nueva opción visual para ahorrar batería.

Mi Bancolombia estará preparada para el nuevo sistema de pagos Bre-B .

La nueva app de Mi Bancolombia

No elimine la aplicación anterior de Bancolombia

Para garantizar una transición fluida, las funcionalidades más utilizadas en la app actual no cambiarán. No obstante, Bancolombia recomienda no eliminar la aplicación anterior, ya que algunos servicios aún están en proceso de migración. El banco informará oportunamente cuándo será el momento adecuado para hacerlo.

Con Mi Bancolombia, los clientes podrán realizar el 99% de las transacciones habituales. Entre las funciones que se incorporarán en las próximas semanas están:



Herramientas de Día a Día.

Activación de recargas para la tarjeta de transporte masivo Cívica de Medellín.

Lectura de códigos QR de Nequi.

Actualización de datos.

La evolución es un proceso permanente. Nuestro objetivo es crear un ecosistema que combine nuestras capacidades con las de terceros, logrando la mejor tecnología para responder a las necesidades crecientes de las personas y los negocios. Queremos mayor velocidad y una experiencia multicanal óptima para nuestros clientes señaló Gabriel González, vicepresidente de Distribución e Interacciones con Clientes de Bancolombia

¿Cómo descargar la nueva app de Bancolombia?

Para poder usar sin problema la nueva app Mi Bancolombia deberá inscribir la clave dinámica usando la app anterior. Siga estos pasos: