¡Ojo! No se deje ilusionar con la compra de cartera, advierte Superfinanciera

La Superintendencia Financiera invitó a los colombianos a ser muy cuidadosos a la hora de vender su cartera y a hacer las cuentas sobre cuánto terminarán pagando en intereses.

Si bien obtener un mayor plazo para pagar las deudas puede bajar la cuota mensual, en el largo plazo puede implicar un mayor pago de intereses.

"Hemos identificado de alguna manera que algunos asesores, por vender productos, están presionando a los consumidores financieros a que firmen los formularios sin leerlos, no les dan respuestas a las preguntas que están y los consumidores no están entendiendo los productos que van adquiriendo. En muchos casos, resultan viendo productos que no pensaban comprar inicialmente", dijo el superintendente financiero, Jorge Castaño.

El funcionario recomendó a los colombianos pedir que les indiquen la tasa de interés por escrito y especialmente el monto de la cuota en pesos para evitar confusiones con el tipo de tasas de interés y otros asuntos técnicos.

Colombia le debe $465 billones al sistema financiero

El otorgamiento de crédito en Colombia creció 3 % durante el año 2018 y llegó a 465 billones de pesos, que permitieron financiar las necesidades de los hogares y las empresas.

Cabe señalar que las familias deben $205 billones de pesos a la banca.

De acuerdo con el informe de la evolución del sistema financiero, el principal medio de financiación de los hogares colombianos es el crédito de libranza, seguido por el crédito de consumo.

En tarjetas de crédito las deudas de los colombianos ascienden a los $28.4 billones de pesos.

