¿Qué deben saber los traders minoristas sobre la regulación en Europa y LATAM?

Tras la introducción de normas más estrictas por parte de la ESMA y de las autoridades de los diversos países de Latinoamérica en materia de apalancamiento, margin calls y divulgación de riesgos con el objetivo de proteger a los traders minoristas, estos se verán obligados a adaptarse a un entorno regulatorio que cambia constantemente.

Con 15 años de trayectoria en el sector, IronFX mantiene su firme compromiso con estos estándares, y para ello trabaja constantemente para mejorar sus prácticas de transparencia y reforzar su apuesta por la formación de alta calidad a través de su centro educativo: la Academia IronFX.



La ESMA, garantía de claridad en Europa

En los últimos tiempos, la ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ha actualizado sus directrices con el objetivo de endurecer la normativa sobre el trading de CFD y otros productos especulativos. Esto obliga a las empresas a mostrar advertencias de riesgos más claras y visibles, detallar claramente toda la información relacionada con el apalancamiento y describir las normas sobre el margen con total transparencia.

Estas medidas son una respuesta ante la preocupación por las cuentas de clientes minoristas que ofrecen la posibilidad de emplear apalancamiento elevado sin las protecciones adecuadas. A menudo, esto se traduce en la pérdida de un capital superior al depositado, con lo que la cuenta queda en negativo. Ahora, los brokers minoristas deben explicar a los clientes que el apalancamiento puede amplificar tanto pérdidas como ganancias. Asimismo, deben explicar detalladamente cuáles son sus requisitos de margen y cuándo se activan las llamadas de margen (margin calls), y dejar claro que no responder a una llamada de margen puede provocar un cierre automático de las posiciones del cliente.

Los brokers también están obligados a:



Explicar detalladamente el mecanismo de las órdenes stop-loss

Dejar claro que los CFD son una forma de trading a corto plazo y que es necesario monitorizar las posiciones

Detallar el riesgo de deslizamiento (slippage) entre el precio al que la orden se aprobó y el precio al que se ejecutó.

Estas medidas, junto con otras, también buscan que los brokers sean transparentes a la hora de gestionar y tramitar los retiros y de tratar la comunicación con los clientes. Las normas de la ESMA ponen el foco en los proveedores de servicios financieros que presentan costes de manera poco clara o incentivan operaciones de alto riesgo. Es obligatorio añadir en las comunicaciones de marketing advertencias estandarizadas que muestren porcentajes de pérdidas que, por ejemplo, suelen situarse entre el 70% y el 90%.



América Latina endurece su marco regulatorio

Las normas del banco central de Brasil limitan el apalancamiento en productos de alto riesgo como los CFD y las operaciones vinculadas a criptomonedas. La entidad enfatiza la aplicación del cumplimiento normativo en las prácticas de marketing como medida para proteger a los inversores minoristas, y refuerza los estándares antiblanqueo de capitales y protección al consumidor.



A medida que el trading sigue ganando terreno como actividad financiera, las autoridades de otros países de América Latina están considerando medidas similares, que obligan a las plataformas a divulgar los riesgos con claridad y evitar mensajes exagerados en torno a bonos o concursos.



Cautela en torno al auge del trading en LATAM

En 2024, el mercado del trading en línea en LATAM alcanzó los 850,6 millones de USD y entre 2025 y 2030, se prevé un crecimiento anual del 8,4%. Los volúmenes de FX y metales aumentan gracias al acceso a los teléfonos inteligentes y a la adopción de tecnología fintech, y los reguladores advierten a los consumidores sobre los riesgos del apalancamiento en este contexto de expansión.

Es muy común que los principiantes pasen por alto que el apalancamiento tiene potencial para, por ejemplo, convertir pequeños movimientos del mercado en resultados negativos. Además, la volatilidad que puede dispararse por culpa de acontecimientos geopolíticos o eventos de tipo cisne negro puede activar llamadas de margen en cuentas de traders que desconocen el funcionamiento del apalancamiento. Los traders con más experiencia saben perfectamente que deben buscar brokers que cumplan con la normativa financiera y, cada vez más, dan más valor a la formación frente a los mensajes promocionales exagerados.



Los 5 riesgos más peligrosos del trading

Estos son los factores de riesgo más importantes que cada trader debe conocer y comprender sin fisuras:

Riesgo de apalancamiento: el apalancamiento elevado amplifica tanto ganancias como pérdidas.

Publicidad

El apalancamiento permite a los traders controlar posiciones más grandes con capital más reducido. Esto tiene la ventaja de que magnifica las ganancias cuando las operaciones van bien, pero la desventaja de que amplía las pérdidas de igual modo cuando el mercado se mueve en su contra.

Margin calls: se activan cuando el saldo de una cuenta cae por debajo de los niveles de margen requeridos

Una llamada de margen (margin call) es un mecanismo automático que se activa cuando el capital de una cuenta cae por debajo del margen de mantenimiento que exige el bróker. Esto sucede cuando el trader sufre pérdidas que erosionan el saldo de su cuenta. Cuando este mecanismo se activa, es necesario depositar más dinero para cumplir los requisitos; de lo contrario, el bróker podría verse obligado a cerrar posiciones de trading para prevenir más pérdidas.

Publicidad

Stop-out: liquidación automática forzosa por margen insuficiente

Un stop-out (parada o liquidación forzosa) es el último mecanismo de protección. Se activa cuando el nivel de margen decae por debajo de un umbral crítico, a menudo el 50%. Cuando esto sucede, el bróker cierra automáticamente las posiciones abiertas del trader sin aviso previo, para evitar que la cuenta entre en negativo. Por lo general, los brokers empiezan cerrando las operaciones con pérdidas más sustanciales para tratar de que la cuenta vuelva al nivel de margen requerido.

Riesgo de volatilidad: acontecimientos económicos que provocan slippage o cambios de spread bruscos

En periodos de volatilidad elevada, como anuncios macroeconómicos importantes o eventos geopolíticos, los precios pueden cambiar en cuestión de milisegundos. Como consecuencia, los spreads se amplían de manera significativa y se crea slippage (deslizamiento de precios), que provoca que las operaciones se ejecuten a precios más desfavorables. Estos gaps repentinos en los precios pueden hacer que las órdenes stop-loss no se ejecuten o que lo hagan a un precio diferente.

Riesgo promocional: independientemente de los incentivos que ofrezcan las empresas, los productos apalancados siempre conllevan un riesgo elevado para los clientes minoristas

Algunos brokers emplean bonos, organizan concursos u ofrecen incentivos a nivel de marketing para atraer a traders minoristas. Ninguna clase de promoción, por atractiva que sea, reduce los riesgos inherentes de los productos financieros que se operan con apalancamiento. Los reguladores vigilan de cerca esta clase de estrategias porque fomentar que los traders asuman riesgos excesivos.



¿Qué es Academia IronFX, líder en formación sobre riesgos?

En la Academia IronFX se enseñan muchas cosas, entre ellas a entender estos riesgos y aprender a gestionarlos. Según información de la compañía, esta es muy exigente a la hora de ofrecer a sus usuarios unas prácticas transparentes, en línea con los estándares de los reguladores europeos, para garantizar que reciben información clara sobre condiciones de trading y los riesgos que entraña esta actividad.

En la Academia, el bróker pone en manos de sus clientes una amplia gama de recursos que cubren temas tan importantes como: margen y apalancamiento, análisis técnico y fundamental, volatilidad, indicadores económicos, y cómo emplear herramientas de trading.

Publicidad

Estos recursos están disponibles para todos en diversos formatos como ebooks, videos, webinarios, podcasts y glosarios. Y lo más importante: IronFX ofrece educación en varios idiomas, incluyendo el español, para ayudar a que sus clientes latinoamericanos aprendan todo lo que necesitan y empoderarlos a todos los niveles para que tomen decisiones bien fundamentadas y gestionen el riesgo de manera efectiva.

Explore la Academia IronFX y descubra cómo sus contenidos, le ayudan a comprender los riesgos del trading. Esto, junto a sus sólidas condiciones de trading y soporte multilingüe, le proporcionará las bases que necesita para operar con confianza.

*Escrito con información de IronFX por acuerdo comercial entre la compañía y Blu Radio.