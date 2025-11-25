FNA lanza programa para remodelar vivienda: varias empresas contarán con el beneficio

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) dio un paso clave para brindarle apoyo a sus afiliados y facilitarles beneficios que aporten a su calidad de vida. Lo hizo con el lanzamiento de Juntos FNA, una plataforma digital que reúne en un solo lugar beneficios, descuentos y alianzas pensadas para aliviar la carga de quienes sueñan con remodelar su vivienda.

Si bien el FNA se ha consolidado por su papel en la financiación de vivienda y educación, ahora avanza hacia un modelo más integral que conecta a los usuarios con empresas formales, ofertas verificadas y un ecosistema de servicios que va más allá de los créditos.



Descuentos para remodelar vivienda: aliados del FNA salen ganando

Dentro de la nueva propuesta del FNA, uno de los aspectos que más destaca es el fortalecimiento de la categoría de hogar y remodelación. A través de alianzas con empresas del sector, los afiliados podrán acceder a descuentos, promociones y bonos aplicables a:



Pintura y acabados

Materiales de construcción

Mobiliario

Cocinas integrales

Servicios de instalación y adecuación

Soluciones para mejoramiento estructural y estético

Esta decisión no es casual. El FNA busca que los usuarios tengan herramientas reales para invertir en su vivienda, incluso si aún no están listos para comprar. De hecho, la entidad señala que mejorar el espacio donde viven también hace parte del bienestar que quiere promover.

El FNA explicó que el acceso a estos beneficios será sencillo. Los afiliados solo deben ingresar al micrositio oficial de Juntos FNA, elegir al aliado comercial y redimir los descuentos mediante bonos personalizados o mostrando el certificado de afiliación vigente al FNA.

Qué es Juntos FNA y cómo beneficia a los usuarios

El programa fue diseñado como un sistema de fidelización que centraliza opciones de consumo en sectores como vivienda, hogar, gastronomía, moda, entretenimiento, bienestar y educación. La idea es que los usuarios encuentren en un solo lugar la información de cada aliado, los términos de los beneficios y la cobertura geográfica.

Para las empresas, la iniciativa también representa una oportunidad: mayor visibilidad, acceso a miles de afiliados y acompañamiento comercial del FNA. Es una relación de doble vía que, según la entidad, fortalece el ecosistema y amplía las alternativas para los usuarios.

Con Juntos FNA, el Fondo busca consolidar una estrategia a largo plazo basada en el ahorro, el bienestar y el acceso a productos útiles para la vida cotidiana.