FNA les dará trabajo a practicantes: pagan más de 2 millones de pesos

El año 2025 está a punto de terminar y, con ello, miles de estudiantes entran en el mismo ciclo de búsqueda para el próximo semestre: encontrar una práctica que no solo les permita cumplir el requisito de grado, sino que también represente un impulso laboral y un apoyo económico para comenzar su vida profesional.

En medio de ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) abrió una nueva edición de su programa "Los + NOTAbles FNA", una iniciativa que con los años se ha convertido en una de las alternativas más llamativas para los jóvenes gracias a su enfoque formativo y, sobre todo, al apoyo económico mensual que supera los $2 millones.

La práctica será completamente presencial y se desarrollará en Bogotá. Tendrá una duración máxima de seis meses, según lo que determine cada institución educativa. La entidad busca seleccionar estudiantes con buen rendimiento académico para integrarlos a equipos que ejecutan funciones misionales, administrativas y técnicas dentro del FNA.



Prácticas FNA 2026: carreras y requisitos para la convocatoria

El FNA habilitó la convocatoria para estudiantes de distintas áreas, lo que permite un proceso diverso y multidisciplinario. Las carreras aceptadas incluyen:



Administración Financiera

Administración de Empresas

Arquitectura

Comunicación Social

Contaduría Pública

Derecho

Diseño Gráfico

Economía

Finanzas y Negocios Internacionales

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Mercadeo y Publicidad

Para inscribirse, los aspirantes deben enviar la hoja de vida, la certificación del promedio acumulado —que debe ser mínimo 4.0 u 8.0, según la escala de la universidad— y la fotocopia de la cédula. Luego deberán pasar por un proceso de selección que incluye revisión de requisitos, pruebas de conocimiento, evaluación de habilidades blandas, pruebas psicométricas y una entrevista final.

fna.jpg

Selección de practicantes FNA: así será el proceso y el pago mensual

Los jóvenes que resulten seleccionados recibirán un pago mensual de $2.500.000, acompañado de prestaciones sociales, bajo un contrato especial a término fijo. Según el FNA, los practicantes estarán vinculados directamente con áreas estratégicas y equipos experimentados, lo que les permitirá desarrollar habilidades laborales reales y conocer de cerca el funcionamiento de una entidad pública del sector vivienda y educación.



El cronograma para la convocatoria 2026-I avanzará así:

Inscripciones: del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2025

Validación y selección: del 9 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

Publicación de resultados: 16 de enero de 2026

Inicio de prácticas: desde el 19 de enero de 2026

La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, afirmó que este programa busca abrir oportunidades reales para los jóvenes y fortalecer su formación profesional. Los interesados pueden consultar los detalles en http://www.fna.gov.co/losmasnotables o escribir al correo losmasnotables@fna.gov.co.