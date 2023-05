"Formalizar a empleados públicos costaría tanto que la propia reforma laboral lo reconoce": BanRep

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, durante una intervención en el Congreso sobre la reforma laboral se refirió a la formalización de los empleados públicos.

"Formalizarlos a todos sería deseable, pero sería tan costoso que el propio proyecto de ley reconoce que eso no se puede hacer y menciona esto solamente es para el sector privado".

Esto, en una crítica indirecta al Gobierno nacional, que no asumirá el grueso de los costos de su propia reforma laboral, y que fue acompañada por advertencias en torno a los posibles impactos de este proyecto de ley. Especialmente en la formalidad del empleo.

"Al sector privado le puede pasar algo parecido a lo que le pasaría al sector público con este proyecto de ley. Esto genera tales sobre costos que es posible que el impacto yo no contrato más a esas personas", agregó Villar.

Sin embargo, el gerente del Banco de la República matizó el Reporte del Mercado Laboral publicado por la entidad Hace unos días y dijo que no se trata de un documento oficial de la junta directiva del Banco de la República y que ese documento tiene diversas limitaciones metodológicas y de análisis.

En el documento se concluye que en los próximos años se pueden perder unos 450.000 empleos formales por cuenta de la reforma, pero Villar no hizo referencia a esa cifra.

A lo que sí hizo referencia fue al incrementos de costos laborales que está incluido en varios artículos de la iniciativa.

Se retrasa inicio del primer debate de la reforma laboral

Se retrasó el arranque del debate de la reforma laboral en el Congreso debido a que la ponencia apoyada por el Gobierno nacional tiene apenas cuatro firmas de los nueve ponentes del proyecto lo que llevó a aplazar la radicación del documento para la tarde del martes.

Desde el comienzo de la discusión, se sabía que ni Cambio Radical ni el Centro Democráticofirmarían esa ponencia. En los últimos dos meses la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la ponente coordinadora, María Fernanda Carrascal, estuvieron trabajando con los otros siete ponentes que incluyen no solo los partidos más cercanos al Gobierno, sino también aquellos que hacían parte de la coalición ampliada: el Partido Liberal el Partido de la U y el Partido Conservador. Sin embargo, los representantes de estos tres partidos dijeron que no firmarían la ponencia y el documento no pudo radicarse a primera hora del martes como estaba previsto.

