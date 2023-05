Se retrasa inicio del primer debate de la reforma laboral

Se retrasó el arranque del debate de la reforma laboral en el Congreso debido a que la ponencia apoyada por el Gobierno nacional tiene apenas cuatro firmas de los nueve ponentes del proyecto lo que llevó a aplazar la radicación del documento para la tarde del martes.

Desde el comienzo de la discusión, se sabía que ni Cambio Radical ni el Centro Democrático firmarían esa ponencia. En los últimos dos meses la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la ponente coordinadora, María Fernanda Carrascal, estuvieron trabajando con los otros siete ponentes que incluyen no solo los partidos más cercanos al Gobierno, sino también aquellos que hacían parte de la coalición ampliada: el Partido Liberal el Partido de la U y el Partido Conservador. Sin embargo, los representantes de estos tres partidos dijeron que no firmarían la ponencia y el documento no pudo radicarse a primera hora del martes como estaba previsto.

"Los siete ponentes vamos a tener una reunión a puerta cerrada con la ministra y sus asesores va a ser la última reunión antes de la radicación. Pretendemos que en esta reunión logremos abordar nuevamente los artículos que no están cerrados particularmente los de derecho colectivo, que como les dije son esos artículos donde hay más diferencias", mencionó Carrascal.

La representante a la Cámara, por el Pacto Histórico, aseguró que la reforma busca formalizar y dignificar el empleo pero no perjudicar a los empresarios y señaló que el Ejecutivo ha cedido en puntos clave durante la negociación por ejemplo en la entrada gradual de los nuevos recargos dominicales festivos y nocturnos y también anunció la creación de programas para mitigar el impacto económico de la iniciativa.

"La ministra de Trabajo y los ponentes mayoritarios de esta reforma hemos hecho un acuerdo basados en datos. Y es crear y modelar unos programas específicos para reducir o mitigar el impacto económico entre sectores fundamentales, que son los sectores en donde más se va a ver el incremento de costos laborales para los empresarios y empresarias. Les dejo uno. El sector hotelero, que sí trabaja en las noches. O los gastrobares, que algunos de ellos trabajan en las noches", agregó Carrascal.

Esos programas de mitigación incluirían también al sector del comercio.

