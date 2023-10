Gobierno busca ‘democratizar’ manejo de más $5 billones en fondos del agro y exigirá elecciones

Terminó la campaña electoral en las regiones del país, pero está a punto de arrancar una nueva por la administración de los fondos parafiscales del sector agropecuario que hoy están mayoritariamente en manos de los gremios del sector. El objetivo del Gobierno es hacer elecciones antes del 30 de junio del próximo año y garantizar una mayor participación tanto del Gobierno como de los campesinos.

Cada vez que un campesino o un empresario del campo produce papa, carne, leche, palma, café, frutas y otros productos tiene que pagarle una contribución a un fondo parafiscal que debe invertir esos recursos en desarrollo del sector o la estabilización de los precios a los productores. Sin embargo, el Gobierno cree que hoy los administradores de esa plata no se eligen de forma democrática y por eso está poniendo sobre la mesa dos propuestas de decreto que cambarían esa elección y le quitarían poder a los gremios del agro.

Actualmente existen unos 14 fondos de fomento y otros 7 de estabilización de precios. No hay datos unificados y actualizados sobre todos sus presupuestos, pero en una recopilación de información hecha por Blu Radio encontramos que para 2022 los ingresos de esos fondos superaron los 5 billones de pesos.

La exigencia de elecciones

Según uno de los proyectos de decreto, las elecciones serán “planeadas, convocadas, gestionadas y ejecutadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o por el administrador del fondo, en este último caso, con acompañamiento y seguimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” y deben convocarse como máximo el 30 de junio de 2024.

Esas elecciones deben ser públicas y para inscribirse el requisito principal será haber participado en la ‘gestión de empresas agropecuarias’ y pagar la cuota parafiscal, es decir, no será obligatorio tener un título profesional en específico pues, justamente, la idea es fomentar la participación de campesinos y representantes de la economía popular en esas instancias de decisión.

Algunos de estos fondos tienen su propia ley y la conformación de su junta directiva está escrita en una ley por lo que varios gremios creen que esta propuesta de decreto se puede caer (al menos parcialmente).

Hoy cada fondo tiene su propia manera de elegir a los representantes de su comité directivo así que no hay un estándar. Sin embargo, algunos ya hacen elecciones.

“En el caso concreto de Fedegan nosotros hemos venido haciendo elecciones porque con la controversia que tuvimos con el Gobierno de Santos de los fondos parafiscales que le tocó ajustar a tratar de establecer unos mecanismos mediante los cuales se eligen los representantes por elección, pero evidentemente hay otros que la ley define”, dijo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

En la lista de fondos que se verían afectados por este decreto estaría el Fondo Nacional del Café cuyo comité directivo es actualmente elegido por la Federación Nacional de Cafeteros como administrador.

La reducción de participación para los gremios

Un segundo proyecto de decreto se ocupa directamente de los fondos de estabilización de precios y allí el Gobierno también está buscando cambios.

“Con la actual estructura y conformación de los máximos órganos directivos de los Fondos de Estabilización de Precios de productos agropecuarios y pesqueros se observa la necesidad de ampliar la participación del Gobierno nacional en los mismos, con el fin de involucrar a otros actores del sector público que por su competencia funcional deben participar en las decisiones que se adopten, así como de modificar la participación de algunos representantes del sector privado con el fin de involucrar otros actores de la cadena de valor y de la economía popular que tienen incidencia en la estabilización de precios”, indicó el Ministerio de Agricultura en el documento.

Hay tres ejemplos de cómo funcionaría esto. Para el caso del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao se incluye al presidente de la ADR que no estaba antes, y se exige explícitamente la presencia de tres representantes de los campesinos productores de cacao cuando antes no era obligatorio que fueran campesinos. Un segundo caso es el del Fondo de estabilización de la Palma no tenía un comité directivo y la idea es que ahora tenga uno con 4 funcionarios de Gobierno, 2 campesinos y 2 representantes del sector. El tercero es el fondo de estabilización para el sector ganadero el sector privado pasa de 8 asientos a solo 4 de los cuales 2 son para campesinos, uno para Fedegan y uno para Analac.

El contexto de la medida

La propuesta del Gobierno se da luego de la salida de Vecol de los representantes de gremios como Fedegán, Fenavi y la Sac, que fueron reemplazados por una nueva junta directiva en la que está el director del INS Giovani Rubiano.

En las últimas semanas fue conocida también la ‘pelea’ del Gobierno con el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros por la administración del Fondo Nacional del Café.

