Gobierno debe aprobar propuesta de cambio del sistema arancelario para híbridos: Fenalco

Con el proyecto de decreto para aumentar el precio del arancel al 35% para los vehículos híbridos , Fenalco afirma que el Gobierno debe revisar una propuesta presentada, al principio de año, para tener beneficios arancelarios con este tipo de vehículos, argumentando que, en gran medida, sí es evidente el ahorro.

Para agosto del 2024, el registro de matrículas para vehículos híbridos creció 46% con respecto al año 2023, cifra que, para Fenalco, es positiva, ya que los vehículos con esa condición, y que transitan en el país, sí estarían colaborando para la descarbonización y la política de cuidado ambiental. Sin embargo, con la nueva iniciativa del Gobierno de aumentar el arancel del 5% actual al 35% en el costo de la importación, se deducirá que en el sector comercial habría preferencia para los vehículos de combustión fósil.

Ante esto, Fenalco emite una señal de preocupación afirmando que es necesario que se revisen y aprueben las propuestas de beneficios económicos para la compra de los vehículos, ya que, según esta misma entidad, si habría un avance evidente en la compra y la descarbonización del ambiente.

Publicidad

“Nuestra propuesta consiste en seguir insistiendo al Gobierno que apruebe la política que le propusimos hace más de un año sobre un cambio en los sistemas arancelarios para la importación de vehículos híbridos con los países con los que no tenemos acuerdos comerciales. Esto comenzaría con un beneficio amplio para los conocidos como fulles híbridos, que tienen una mayor participación de la motorización eléctrica en el vehículo, llegando a un 15% con los vehículos livianos, que tienen una menor participación, pero que de todos modos ahorran emisiones a la atmósfera. Le pedimos al Gobierno que revise esta política que está en el triple A y no ha sido considerada ni tenido en cuenta, con lo cual se podría mantener un ahorro de emisiones a la atmósfera es importante y un disminuir el sacrificio fiscal que el Gobierno aduce, pero que no se dan cuenta de que esto tiene una contrapartida en los presupuestos de salud pública por la mayor contaminación”, concluye Eduardo Visba, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco.

En ese mismo contexto, desde Fenalco ven contradictorio que sucede en el país. Afirman que el mensaje que está dando el Gobierno, para promover la mejora del medio ambiente, es basado en dar incentivos de cero aranceles a los vehículos normales que, supuestamente, se van a producir en el país y quitárselo a los híbridos, afirman que es una propuesta en contrasentido.