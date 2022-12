Gobierno haría reforma pensional este año, pero no sé lanzará al agua con propuestas

La ministra del Trabajo, Alicia Arango, espera que esté año se pueda llevar la reforma pensional al Congreso, aunque aún no tiene una fecha concreta.

Vea aquí: Reformas política y pensional dependen de que haya consensos: MinInterior

Publicidad

Hasta el momento el Gobierno ya hizo algunas mesas técnicas (con partidos políticos, gremios, sindicatos y centros de estudios) y discutirá la propuesta a las Mesa de Concertación Laboral, que comienza su agenda en febrero. Sin embargo, la funcionaria admitió que la discusión debe ser "aún más amplia".

Varios sectores le pidieron a la funcionaria que revele propuestas concretas sobre el tema, pero ella se niega.

Publicidad

"Lo que pasa es que los gobiernos no se pueden lanzar al agua hasta que aprendan a nadar, porque cuando un gobierno no sabe nadar de pronto no llega a la otra orilla", aseguró Arango.

Por el momento el Gobierno insiste en lo que no hará: no subirá la edad de pensión, ni desmontará las pensiones de sobrevivencia.