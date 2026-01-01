En vivo
Economía  / Gobierno nacional recorta más de $4,2 billones al Presupuesto General para el cierre de 2025

Gobierno nacional recorta más de $4,2 billones al Presupuesto General para el cierre de 2025

El Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 oficializó un nuevo recorte al Presupuesto General, que se suma a los $12 billones aplazados en 2024, para cumplir la Regla Fiscal.

