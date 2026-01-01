Nuevas tarifas para ingresar a todos los parques naturales de Colombia en 2026: aumento del 3 %

A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigencia las nuevas tarifas de ingreso a todos los Parques Nacionales Naturales de Colombia, con un incremento del 3 % frente a los valores actuales. El ajuste hace parte de la actualización anual para garantizar la preservación de las áreas protegidas y el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los visitantes.

De acuerdo con la entidad, la actualización de tarifas responde a los costos asociados a la conservación ambiental, el mantenimiento de la infraestructura existente y la implementación de programas de gestión sostenible dentro de los parques.

Las nuevas tarifas de ingreso oscilarán entre los $7.500 y los $77.500, dependiendo de la condición del visitante. Los valores varían si se trata de ciudadanos colombianos, extranjeros residentes o visitantes extranjeros no residentes en Colombia o que no pertenezcan a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Entre los parques nacionales más visitados del país que tendrán ajustes en sus tarifas se encuentran Gorgona, Chingaza, Los Nevados y la Sierra de La Macarena. Para 2026, el ingreso al Parque Nacional Natural Puracé tendrá un valor de $16.500, al igual que el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. En el caso del Parque Nacional Natural El Cocuy, la tarifa será de $52.500, mientras que el acceso al Parque Nacional Natural Gorgona costará $32.000.



Por su parte, el ingreso al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena tendrá un valor de $51.500, al Parque Nacional Natural Chingaza de $29.000 y al Parque Nacional Natural El Tuparro de $23.500. También se fijaron tarifas de $28.000 para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, $27.500 para el Parque Nacional Natural Amacayacu y $28.000 para el Parque Nacional Natural Utría y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Además, algunas áreas protegidas mantendrán una tarifa única para todos los visitantes. En estos casos, los valores oscilarán entre los $6.000 y los $13.500. El ingreso al Área Natural Única Los Estoraques costará $6.500; al Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, $9.500; al Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, sector San Bernardo, $11.000; y al Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, $13.500.