Gobierno presentará la reforma tributaria en el segundo semestre de este año

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que el Gobierno decidió posponer la presentación de la reforma tributaria, mientras que se llevan a cabo reuniones y consensos con diferentes sectores y jóvenes en al menos siete regiones del país. Los encuentros darán inicio la próxima semana.

Según el jefe de la cartera económica, el proceso para lograr un texto que favorezca a todos los sectores de la sociedad y económicos ha avanzado por buen camino, sin embargo, el Gobierno quiere lograr consensos, incluso en las regiones.

“Es indispensable construir consensos de país entre los distintos actores sociales, políticos, económicos y sociales, en la medida que logremos esos consensos tendremos una iniciativa de inversión social (...) por eso con respaldo de sectores productivos, de la juventud, vamos a estar por lo menos siete regiones del país para seguir construyendo consensos", afirmó.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), dijo que desde el consejo gremial hay disposición para apoyar la iniciativa, siempre y cuando esta no se toque la canasta familiar ni a la clase media.

“Estamos dispuestos a apoyar la iniciativa que requiere construir sostenibilidad fiscal y la que requiere construir sostenibilidad social, hemos dicho que acompañaremos un proyecto que no afecte a la población, que no se afecte la canasta familiar, el cual no se afecte los ingresos ya afectados por la pandemia y ya afectados por la crisis derivada de esta pandemia. Estamos dispuestos como sector empresarial a apoyar esta iniciativa si cumple con estos requisitos”, puntualizó.

Publicidad

Por otra parte, desde la Andi se considera que el monto de la nueva reforma tributaria puede ser similar al presupuestado anteriormente.

“Con eso se puede atender las necesidades de mantener un Estado estable, un Estado sostenible, que pueda invertir en lo social y que pueda invertir en lo urgente, porque sin duda este es un clamor nacional”, explicó MacMaster

Aunque en este momento ya se han realizado diferentes foros virtuales en los que han participado diferentes sectores sociales y económicos, en el que incluso los partidos políticos, la academia y exministros de Hacienda han ayudado, ahora se le dará participación en estos foros por diferentes regiones del país para escuchar las ideas y propuestas de jóvenes, empresarios, entes territoriales y demás actores.

Escuche aquí la entrevista: