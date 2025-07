Gobierno radica proyecto para bajar el costo de energía: implicaciones para el bolsillo

En el marco del Foro Nacional sobre Tarifas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la radicación de un proyecto de ley que busca transformar el sistema eléctrico nacional y reducir los altos costos de la energía que afectan a millones de hogares colombianos.

Una de las estrategias clave será el impulso a la autogeneración de energía, que permitiría a los usuarios reducir sus facturas mediante el uso de fuentes limpias y autosostenibles.

El proyecto, que será radicado el próximo 11 de agosto, también contempla una revisión integral de los subsidios por estratos, mecanismos de cobro más transparentes y ajustes regulatorios en servicios complementarios como el alumbrado público.

Durante el evento, el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, lanzó alertas sobre el desvío de subsidios en la región Caribe, afirmando que detrás de muchos consumos elevados en estratos bajos podrían esconderse actividades industriales ilegales y fraudes sistemáticos al sistema de contribuciones.



“Hay viviendas estrato 1 con consumos imposibles: hasta 2.500 kWh al mes”

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M., Ortega expresó su preocupación por consumos eléctricos excesivos en zonas subsidiadas, especialmente en Santa Marta y Riohacha.

“Mi casa, estrato seis, con cinco hijos, dos hornos y muchos electrodomésticos, no consume más de 160 kWh al mes. En Santa Marta hay viviendas estrato uno que consumen hasta 2.500. Eso es ridículo, físicamente imposible”, afirmó.

Según dijo, muchos de estos predios no corresponden a viviendas familiares sino a fábricas clandestinas o actividades ilícitas, como el secado de cocaína mediante microondas industriales.

“Lo que se están robando en contribución esas personas mal estratificadas es de 50.000 millones de pesos. No tiene sentido subsidiar a alguien que consume más de 300 kWh. Esa persona no puede ser pobre”, añadió.



Modernización del sistema y promoción de autogeneración

El proyecto presentado por el ministro Palma plantea incentivos para la autogeneración de energía a pequeña escala, en especial a través de paneles solares en zonas con alta radiación.

“La única forma real de bajar tarifas es aumentar la demanda con más inversión en industria, no con medidas cosméticas. Si no hay más proyectos de generación, los precios no van a bajar”, explicó Ortega.



Alumbrado público: “Rentabilidades del 150 % anual”

Uno de los puntos más polémicos expuestos por Ortega fue el costo desproporcionado del alumbrado público en algunas ciudades del Caribe, como Montería, donde este servicio llega a representar hasta el 15 % del valor total de la factura de energía en estratos bajos.

“Nosotros prestamos alumbrado público en Perú cobrando menos del 5 %. En Colombia hay concesiones aprobadas por concejales que terminan con pensiones vitalicias por votar esos contratos”, denunció.

Ortega cuestionó la falta de control por parte de las entidades territoriales, revelando que municipios como Calamar deben más de un billón de pesos en cuentas de electricidad.

Además, insistió en la necesidad de revisar la eficiencia de los diseños urbanos, afirmando que muchas viviendas sociales construidas en la última década funcionan como hornos por el uso de materiales inadecuados.

