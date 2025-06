“Gobierno trabaja sobre un cóctel peligroso en materia de presupuesto”: contralor general

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional por los efectos de la crisis fiscal sobre el sector defensa, particularmente sobre el Ejército Nacional. En medio del Congreso de Andesco en Cartagena y en entrevista con Mañanas Blu, el jefe del ente de control calificó la actual política presupuestal como “un cóctel peligroso” y exigió el descongelamiento inmediato de los recursos asignados a la fuerza pública.

Según Rodríguez, el congelamiento de más de 428.000 millones de pesos del presupuesto del sector defensa —de los cuales 152.000 millones corresponden al Ejército— está poniendo en riesgo funciones esenciales del Estado. “Esto compromete gravemente el sostenimiento de las unidades desplegadas en el territorio, el mantenimiento de aeronaves, la inteligencia militar, el pago de servicios públicos y la formación de nuevos oficiales”, advirtió.

La Contraloría señala que las restricciones presupuestarias ya están generando afectaciones críticas, entre ellas, la imposibilidad de cubrir servicios públicos en varias unidades militares. Además, alertó sobre el riesgo de debilitamiento del relevo generacional dentro de la fuerza pública, por falta de recursos para los programas de formación.

Contraloría General de la Nación Foto: Contraloría General de la Nación

Rodríguez reiteró que la defensa y la seguridad nacional no pueden ser las variables de ajuste en medio de una coyuntura fiscal adversa. “El fortalecimiento institucional no se puede negociar. La seguridad no admite aplazamientos”, enfatizó, al tiempo que urgió al Ejecutivo a tomar decisiones técnicas que prioricen lo esencial y recorten gastos en otras áreas.

En ese sentido, sugirió una revisión profunda del gasto estatal, en especial del aparato burocrático. “Hay muchas entidades que se han venido creando sin una evaluación clara de su necesidad. El recorte debe darse ahí, no en áreas sensibles como la seguridad”, señaló.

El contralor también cuestionó la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal durante tres vigencias consecutivas. A su juicio, esta decisión no se justifica en eventos extraordinarios, sino en un desbalance estructural de las finanzas públicas que sigue sin corregirse. “Confundir la causa con el efecto dificulta el retorno a una senda de sostenibilidad”, afirmó.

Finalmente, Rodríguez utilizó una analogía para explicar su postura: “Cuando una familia debe ajustar su economía, no saca a los hijos del colegio. Recorta en salidas o lujos, pero no en lo esencial. Lo mismo debe hacer el Estado”.