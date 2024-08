“Hay jugo de dónde más exprimir”: exdirector de la Dian sobre tributación a asalariados

Juan Ricardo Ortega habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre la reforma tributaria en Colombia. En la entrevista, Ortega hizo hincapié en la importancia de debatir de manera objetiva y evitar caer en la polarización entre diferentes sectores.

Una de las principales preocupaciones de Ortega fue la tributación de la educación privada en Colombia. Según él, la educación privada no debe considerarse un lujo, sino una necesidad legítima que los padres tienen derecho a buscar para sus hijos. Sin embargo, actualmente no se permite deducir los gastos educativos del impuesto de renta, lo cual afecta principalmente a los asalariados.

"No es solidario cuando estás pagando 35% de tus ingresos en impuestos, donde no es solidario. O sea, yo estoy pagando la plata del mundo en impuestos, pero toda, porque eso no es solidario. ¿Por qué tengo que pagar toda la plata del mundo y además tributar sobre el costo de la educación de mis hijos? Por qué no puedo pagar y colaborar con todo aquello que es consumo y lujo y suntuario como un carro, por ejemplo", enfatizó.

Ortega comparó esta situación con otros países, como Estados Unidos, donde los gastos de educación son totalmente deducibles, incluyendo libros y materiales. En su opinión, en Colombia se debería permitir la deducción de los gastos educativos para garantizar una educación de calidad para todos, sin excluir a quienes no pueden acceder a la educación pública.

Publicidad

"Colombia nunca ha tenido deducciones puntuales. Colombia tiene una deducción general del 25% que se ha ido acortando y que ahora sólo aplica para los 13 millones que dijo muy bien el doctor Ocampo. Eso te pone un techo como de 26 o 30 millones de pesos. Y esa es la máxima deducción que puedes hacer y la traducción que uno utilizaba, que era el poder ahorrar la plata en algún instrumento, como pueden ser los fondos de pensiones", dijo Ortega.

Además, el Ortega destacó la importancia de enfocarse en las verdaderas fuentes de evasión y corrupción en el país. Señaló que existen empresas y sociedades que evaden impuestos a través de diferentes mecanismos, mientras que los asalariados, que no tienen la posibilidad de evadir impuestos, son los que más contribuyen al sistema.

Publicidad

"Mi queja, claramente no es la plata. Pueden subirme más la tasa y todo lo que me cobren a mí, más voy a tener que pagar, porque yo no tengo cómo evadir un peso. Sí, porque soy un asalariado, los asalariados, inclusive si ganamos mucho y pagando todo lo que tenemos que pagar, porque es justo que paguemos más, porque claramente ganamos más”

Pero ¿por qué es lo único? La pregunta no es que Ay, pobrecito. Yo voy a llorar porque pago muchos impuestos. No, Yo no lloro por eso. Yo pago todos mis impuestos, pero ¿por qué tienen que seguir siendo el único que paga? O sea, este barco lleva a un montón de gente más, porque no pagan los que no han pagado. Hay Jugo de donde más exprimir mencionó Ortega.

Finalmente, Ortega instó a promover un debate informado y objetivo sobre la reforma tributaria y la tributación de la educación privada en Colombia. Destacó la importancia de buscar soluciones equitativas y combatir la evasión y corrupción en todas sus formas.

Escuche la entrevista completa acá: