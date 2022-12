Hay que ser cautos en el manejo de finanzas, las presiones serán serias: experto Juan Ricardo Ortega

El economista Juan Ricardo Ortega habló en Mañanas BLU sobre el impacto para Colombia de una eventual subida de tasas de interés en Estados Unidos.

"Nos afecta muchísimo. El tema no es de hipótesis, ya hay hechos contundentes, el precio de las viviendas en Estados Unidos ha subido 36.000 dólares, productos de cuellos en las cadenas de suministros", dijo el experto.

"Uno puede generar todos los estímulos a la demanda y puede ser sensato, pero cuando no hay oferta, no hay capacidad de producir, eso se vuelve precios y allí el despelote es de la Madonna. Eso ya pasó en EE.UU. en 1978, cuando la tasa de interés Libor pasó del 4% al 16% y ahí viene la quiebra de todos los países de América Latina en 1982 con México, producto de eso", agregó.

El exdirector de la Dian hizo varias recomendaciones para manejar con cautela las finanzas en medio del difícil panorama que se avizora.

"Hay que ser cautos, las presiones que se vienen van a ser serias. No tener deuda en dólares, disminuir el endeudamiento en esa moneda, tratar de tener más liquidez que deuda. Si las tasas de interés suben en EE.UU., aquí también, tarde que temprano", indicó.

Ortega se mostró escéptico sobre una salida fácil del país ante la crisis económica, impulsada por varios factores, entre ellos la crisis del COVID-19.

"Las voces de alarma que están dando hay que tomarlas en cuenta", aseguró el exdirector de la Dian.

"Las pérdidas que nos ha traído la tragedia del COVID es enorme, todos los commodities están subiendo durísimo. En Colombia estamos incumpliendo contrato de suministro, no estamos pudiéndole cumplir en el exterior a los que se les tiene promesa de venta. Porque no somos confiables, porque no podemos entregar los productos. Es un momento dificilísimo para el mundo y para nosotros", complementó.

Escuche a Juan Ricardo Ortega en entrevista con Mañanas BLU: