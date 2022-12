Ingreso solidario: más de 15.000 santandereanos no han cobrado el bono

Hasta este momento el Programa de Ingreso Solidario, que está entregando el Departamento Nacional de Planeación para las familias que no tienen ningún tipo de ingreso o que no hacen parte de los programas sociales del gobierno nacional no ha sido reclamado por 4.059 beneficiarios sólo en Bucaramanga, lo que implica que esta región del país es una de las que mayor cantidad de hogares presenta que no han cobrado ni siquiera la primera entrega de 160.000 pesos.

“Estamos fortaleciendo los esfuerzos para encontrar a los beneficiarios del Ingreso Solidario que aún no reciben un solo giro, para entregarles los tres giros en un solo pago”, aseguró Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Según las cifras que entregó el Departamento Nacional de Planeación en Barrancabermeja hay 2.333 hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario que no han recibido el primer y segundo giro de $160.000 cada uno, pueden reclamar los tres giros. Es decir, los $480.000 en un solo pago.

Igualmente, 420 hogares de Barbosa, 2.074 de Floridablanca, 2.500 familias de Girón, 508 Málaga, 1.571 Piedecuesta, 546 Puerto Wilches, 496 San Gil, 577 San Vicente del Chucurí y 341 Vélez presentan la misma situación: no han obtenido el beneficio por desconocer que tienen asignada esa transferencia monetaria por parte del Gobierno nacional.

“El principal reto ha sido contactarlos, y aunque hemos querido llegar a muchas personas la verdad es que nos faltan unos, nos faltan porque inicialmente empezamos a hacer giros a personas que tenían una cuenta de ahorro, pero quedan unos que no tienen celular o que cambiaron de residencia”, dijo Daniel Gómez, sub director del Departamento Nacional de Planeación.

Aquí le contamos todo lo que debe saber del #IngresoSolidario. El tercer pago por 160.000 pesos llega a todos los que recibieron el primero y el segundo por el mismo canal. Son 21 instituciones financieras las que seguirán con el tercer giro. pic.twitter.com/wNHtlkae83 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) June 23, 2020

En este momento este programa está en el tercer ciclo, que va del pasado 18 de junio y hasta el 26 de este mismo mes, y busca llegar a otros 360.000 beneficiarios que no han recibido el primer giro del Ingreso Solidario. Para llegar a los esos beneficiarios el Gobierno nacional está realizando alianzas con las alcaldías y las personerías de los municipios para contactar y encontrar a los hogares favorecidos que aún no reciben los giros.

