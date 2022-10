Inmobiliarias de Bucaramanga no estarían brindando alternativas para empresarios

Las diferentes alternativas de pago que había propuesto el Gobierno Nacional para que los empresarios pudieran superar la crisis al momento de pagar el alquiler de los inmuebles que tienen arrendados para sus negocios no se estarían cumpliendo en Bucaramanga, donde algunas inmobiliarias están aumentando el canon de arrendamiento y al mismo tiempo están exigiendo el pago del mes de cuarentena, de lo contrario, las personas morosas serán reportadas a las centrales de riesgo.

Lo que está pasando se puede ver claramente en la situación de la señora Rosalba Reyes, cabeza de familia, quien es propietaria de un negocio de extintores de seguridad que está ubicado en el bulevar Bolívar con calle 24 del barrio San Francisco de Bucaramanga, lugar donde ha trabajado desde hace 4 años.

“Yo hice una carta y la mandé a la arrendadora preguntando por el aumento de arriendo en plena cuarentena y luego me llamaron diciéndome que la persona que figura como arrendatario pasará a la aseguradora porque no se ha realizado el pago hasta el momento. Nosotros enviamos unos correos para ver cómo se podía arreglar o acordar las formas de pago pero no nos contestaron”, dijo Reyes.

Rosalba es una de la pequeñas comerciantes de Santander que no saben que hacer para superar esta crisis con las arrendadoras.

"No hay dinero para comer, mucho menos para pagar el arriendo y no nos ayudan, no sabemos que hacer, le pedimos ayuda al Gobierno que interceda con estas empresas”, indicó Rosalba.

La situación de esta mujer se agrava aún más porque tiene un hijo en silla de ruedas que requiere una cirugía urgente y el seguro no le ha entregado los utensilios de bioseguridad que necesita.

Es importante anotar en este momento que el hijo Rosalba sufrió graves lesiones producto de una estremecedora escena de bullying en el colegio Tecnológico de Bucaramanga cuando hacía quinto de primaria y varios menores de edad le propinaron golpes y patadas que lo dejaron parapléjico en el año 2010.

Así las cosas, Rosalba Reyes manifiesta que hay personas que requieren ayudas, mercados, alimentos, pero los pequeños empresarios también necesitan del apoyo real del Gobierno para poder superar los embates de la crisis generada por el COVID-19, sobre todo para tener alternativas o formas de pago para poder mantener a flote sus negocios y al mismo tiempo, mantener a sus familias.

