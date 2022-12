Investigador de BanRepública propone salario mínimo diferente por regiones

La inflación en Colombia en 2017 llegaría a 4,05 %, según pronosticaron Fedesarrollo y la Bolsa de Valores, lo que representaría una inflación inferior al 5,75 % reportada en 2016.



El profesor Luis Eduardo Arango, investigador del Banco de la República, explicó en entrevista con Mañanas BLU su propuesta de un salario mínimo diferenciado. Es decir, uno distinto según cada región del país.



“Lo que estamos proponiendo ahora es un nuevo elemento para un rediseño del funcionamiento del mercado laboral en Colombia. Todos sabemos lo que es un trabajador informal, son personas muy vulnerables, usualmente un bajo nivel educativo con ingresos inestables. Sin vacaciones, sin prima”, contextualizó.



En ese sentido, dijo que la idea que propone es que el salario mínimo sea por grupos de ciudades.



“En Colombia la mano de obra menos calificada, que es a donde apunta el salario mínimo, no tiene una buena productividad laboral. Como no la tiene, hemos estado poniendo un salario mínimo muy alto y las firmas deseosas de contratar mano de obra no lo pueden hacer y estas personas se ven contratadas a la informalidad a padecer un montón de circunstancias difíciles”, añadió.



Dijo que la propuesta incluye cuatro grupos de ciudades:



1. Bogotá, Manizales, Medellín.



2. Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Tunja, Popayán.



3. Pasto, Villavicencio, Ibagué, Armenia, Neiva.



4. El resto de ciudades con tasa de informalidad muy alta, como Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Valledupar y Montería, sumado a Cúcuta, Florencia y Quibdó.

“Hemos probado que el salario mínimo tan alto en relación a los demás salarios de la economía lo que está haciendo es generar informalidad y arrojando a los trabajadores menos capacitados a situaciones de pobreza permanente”, argumentó el investigador.



El profesor Arango agregó que la idea es que el incremento sea diferente en cada grupo de ciudades. En el segundo grupo, el 75 % del grupo 1; en el grupo 3 el 50 %, y en el grupo 4 el 30 % de lo que aumente el salario mínimo del grupo 1.



“Esto sería por un periodo de 5 a 6 años, pero luego esto ya continuaría con un aumento del salario mínimo regular”, finalizó.