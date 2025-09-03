Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Investigan a 576 funcionarios de la Dian, la UGPP y Coljuegos

Investigan a 576 funcionarios de la Dian, la UGPP y Coljuegos

La oficina del Inspector de Rentas Tributos y Contribuciones es la encargada de hacer vigilancia a estas entidades del Estado.

Coljuegos / Dian
Coljuegos / Dian
Foto: Dian / Maps
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 03:49 p. m.

Por 576 procesos de investigación disciplinaria contra funcionarios de la Dian, la UGPP y Coljuegos, la oficina del Inspector de Rentas Tributos y Contribuciones asegura que hay un balance positivo de la vigilancia de estas entidades. Todas las investigaciones están relacionadas con presuntos casos de corrupción o fraude.

La oficina del Inspector de Rentas Tributos y Contribuciones es la encargada de hacer vigilancia a estas entidades del Estado y allí es donde usted puede denunciar, si cree qué funcionarios de esas entidades es tan solicitándole sobornos o ejerciendo sus funciones de forma arbitraria.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio

La entidad instauró además el Observatorio de Fraude y Anticorrupción, a fin de que las comunidades, y la ciudadanía en general, conozcan los avances y nuevas herramientas para asegurar los recursos públicos.

Según las estadísticas de ITCR, en el último año aumentó el número de inspecciones realizadas, a la vez que se redujo el tiempo de duración de cada una.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dian

Coljuegos