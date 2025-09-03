Investigan a 576 funcionarios de la Dian, la UGPP y Coljuegos

Por 576 procesos de investigación disciplinaria contra funcionarios de la Dian, la UGPP y Coljuegos, la oficina del Inspector de Rentas Tributos y Contribuciones asegura que hay un balance positivo de la vigilancia de estas entidades. Todas las investigaciones están relacionadas con presuntos casos de corrupción o fraude.

La oficina del Inspector de Rentas Tributos y Contribuciones es la encargada de hacer vigilancia a estas entidades del Estado y allí es donde usted puede denunciar, si cree qué funcionarios de esas entidades es tan solicitándole sobornos o ejerciendo sus funciones de forma arbitraria.

Billetes colombianos Foto: Blu Radio

La entidad instauró además el Observatorio de Fraude y Anticorrupción, a fin de que las comunidades, y la ciudadanía en general, conozcan los avances y nuevas herramientas para asegurar los recursos públicos.

Según las estadísticas de ITCR, en el último año aumentó el número de inspecciones realizadas, a la vez que se redujo el tiempo de duración de cada una.