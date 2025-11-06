Italia entregará 500.000 visas de trabajo: latinoamericanos entre los más opcionados

Uno de los lugares más desarrollados en el mundo es Europa, también conocido como el viejo continente, este territorio cuenta con una de las monedas más fuertes y más valorizadas, el euro. Por su gran economía, muchas personas deciden emigrar y buscar nuevas oportunidades.

Justamente, el gobierno de Italia anunció que entregará 500.000 visas de trabajo a no europeos, debido a una crisis demográfica y de mano de obra por la que atraviesan algunos sectores del país.

Los beneficios de laborar en Europa tienen que ver con la experiencia profesional e internacional, el crecimiento personal y cultural y un equilibrio entre la vida laboral y privada. Además de eso, varias empresas o entidades proporcionan acceso a sistemas de salud, seguridad social, salarios competitivos y oportunidades de formación continua.



El gobierno italiano anunció que entre 2026 y 2028 entregará visas de trabajo a personas que no sean europeas, con el objetivo de cubrir la crisis demográfica y de mano de obra que enfrentan sectores como agricultura, construcción y salud.

La estrategia hace parte del gobierno de Giorgia Meloni, pues cada año se establece un número de personas que pueden trabajar en Italia.



Los detalles están establecidos en el Decreto Flussi, “una ley que regula el número de ciudadanos no europeos que pueden entrar en Italia para realizar lavoro stagionale (trabajo de temporada), lavoro subordinato non stagionale (trabajo por cuenta ajena no estacional) o lavoro autonomo (trabajo autónomo)”.

Asimismo, la norma establece qué sectores son los que requieren de trabajo subordinado no estacional en los años mencionados, son los siguientes:

Agricultura, silvicultura y pesca; industrias alimentarias, de bebidas y tabaco; industrias textiles, de confección y calzado; industrias metalúrgicas y de productos metálicos; otras industrias; construcción; comercio al por mayor y al por menor; servicios de alojamiento y restauración; servicios turísticos; servicios de transporte, logística y almacenamiento; servicios operativos de apoyo a las empresas y a las personas; sanidad, asistencia social y servicios sanitarios privados; otros servicios y trabajo por cuenta propia.

Lo anterior dependerá de los países con los que haya cooperación en materia migratoria. Ciudadanos latinomericanos pueden aplicar a esta iniciativa, entre los países opcionados están: Colombia, México, Perú y Ecuador, los cuales coinciden con las áreas donde más trabajadores necesita Italia.



¿Cómo aplicar las visas de trabajo a o europeos?

Interesados en aplicar a una de las visas de trabajo del gobierno italiano deben hacer la solicitud en línea por medio del sitio oficial del Ministerio del Interior .

“En el caso de los permisos de lavoro stagionale e non stagionale, los empresarios son quienes deben presentar la solicitud, mientras que en el caso de los permisos de lavoro autonomo y de los cambios, la persona con el permesso es quien debe presentarla”.

Luego de la fase de preregistro, el portal volverá a habilitarse del 9 al 13 de diciembre de 2025, durante estas fechas no se podrán ingresar nuevas solicitudes, sino solo hacer pequeños cambios al registro existente.

Asimismo, se deben tener en cuenta las siguientes fechas según el tipo de solicitud y permiso solicitado:

