En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Italia entregará 500.000 visas de trabajo: latinoamericanos entre los más opcionados

Italia entregará 500.000 visas de trabajo: latinoamericanos entre los más opcionados

El gobierno de Italia anunció que entregará 500.000 visas de trabajo a no europeos, debido a una crisis demográfica y de mano de obra por la que atraviesan algunos sectores del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad