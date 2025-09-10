¿IVA a combustibles no va más? Gobierno abre puerta a consenso con el Congreso sobre reforma

En medio de un ambiente de tensiones por la definición del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, el representante a la Cámara, Wilmer Castellanos, confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mostrado disposición para revisar el monto del gasto y abrir un espacio de negociación con el Congreso.

En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Castellanos aseguró que la meta es evitar que se repita el escenario del año pasado, cuando el presupuesto fue aprobado por decreto.

Nosotros, varios congresistas, hemos liderado un propósito hacia que no se vuelva a repetir la historia del año pasado... hemos estado generando un diálogo o consenso entre el Gobierno y el Congreso indicó Castellanos

El congresista explicó que, aunque el presupuesto tiene una inflexibilidad del 91%, lo que dificulta un recorte sin afectar la inversión, existe acuerdo mayoritario entre los partidos en que es necesario ajustar las cifras.

“Hay muchas fuentes que son inciertas, empezando por la ley de financiamiento... no va a pasar subir el IVA a la gasolina ni al diésel. Entonces ya le decíamos al presidente: eso hay que recortarlo”, enfatizó.

IVA Foto: Blu Radio

Según Castellanos, el presidente Petro dejó abierta la posibilidad de negociar una cifra, posiblemente entre 7 y 10 billones, para el recorte. De concretarse, el presupuesto se reduciría a unos 550 billones de pesos.



¿El Gobierno aceptó retirar el IVA a combustibles?

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la reforma tributaria que acompaña al presupuesto. El representante reveló que ya se alcanzaron algunos acuerdos.

Dimos una discusión anoche del tema del IVA al combustible y eso ya no va señaló el representante a la Cámra

Asimismo, aclaró que no habrá nuevos gravámenes para personas naturales con ingresos por debajo de 10 millones de pesos.

El legislador insistió en que el Congreso no está dispuesto a aprobar medidas que golpeen a los hogares de estratos 1, 2 y 3. “La mayoría de los congresistas no queremos aprobar más impuestos para la gente”, subrayó.

También señaló que en la discusión también habló sobre otros impuestos controversiales, como el IVA al licor, los vehículos híbridos y los eventos como conciertos, señalando que no están de acuerdo al respecto.

Aunque la discusión apenas va en camino, Castellanos consideró positivo que el Ejecutivo muestre apertura. “El presidente ha estado abierto al diálogo, a la concertación... ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno”, concluyó.