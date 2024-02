“Jóvenes de hoy tendrán que cotizar 50% del salario para sostenerla”: Anif sobre reforma pensional

La propuesta de reforma pensional del Gobierno nacional ha generado un intenso debate en diversos sectores, especialmente en lo que respecta al umbral de cotización propuesto por el Gobierno y las críticas que ha recibido de entidades como la Asociación de Instituciones Financieras de Colombia (Anif). José Ignacio López, presidente de Anif, expresó en Mañanas Blu su preocupación por lo que considera un enfoque que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país y afectar negativamente a futuras generaciones.

El punto de controversia

La discusión central de la reforma gira en torno al umbral de cotización al sistema pensional. Mientras el Gobierno propone un umbral de tres salarios mínimos, Anif argumenta que esto resultaría en un esquema insostenible a largo plazo y sugiere, en cambio, un umbral de un salario mínimo.

López enfatizó en la importancia de considerar la realidad demográfica del país, que muestra una disminución en la proporción de trabajadores por cada adulto mayor. Esta tendencia, advierte, pone en riesgo la viabilidad del sistema pensional actual, basado en un modelo de reparto con prestación definida.

Repercusiones para las futuras generaciones

Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta gubernamental, según López, es el impacto que tendría en las generaciones futuras. Con un umbral de tres salarios mínimos, advierte, se estaría comprometiendo el bienestar económico de los jóvenes de hoy, quienes tendrían que asumir una carga fiscal significativa para sostener el sistema. Esta situación podría llevar a escenarios de insostenibilidad fiscal, con consecuencias negativas similares a las experimentadas por países como Argentina y Venezuela.

“El sistema de reparto, con una demografía donde cada vez más hay menos jóvenes, es insostenible. Podríamos ponerlo de otra forma: para que fuera sostenible, los trabajadores del futuro tendrían que estar cotizando 40 o 50 por ciento de su salario. Sí, para pagar las jubilaciones de, por ejemplo, de esta generación. Entonces yo no quiero, yo soy profesora, yo no quiero decirle a mis estudiantes que van a tener que trabajar y el 50 por ciento de lo que se ganen es para pagarle las jubilaciones A mi generación. Eso me parece que es una irresponsabilidad intergeneracional”, indicó.

Ante la rigidez de las posiciones, especialmente por parte del Gobierno y algunos sectores del Legislativo, López hizo un llamado al diálogo y a una reflexión profunda sobre las implicaciones de la reforma. Subrayó la necesidad de encontrar un consenso que permita avanzar hacia un sistema más justo y sostenible, que proteja a los adultos mayores en situación de pobreza y corrija las distorsiones del sistema actual.

“Nuestra función es simplemente darles como argumentos. Yo sí invitaré a la senadora a que se siente y mire las cifras con detalle. Mire la implicación que tiene para las próximas generaciones, se reúna con los jóvenes, se reúna con los técnicos, tenga unas charlas, porque yo creo que de aquí podríamos tener un avance en el sistema personal. Estos temas personales son complejos, hay que decirlo. La mayoría de los ciudadanos les cuesta entender el intríngulis y las complejidades del sistema. Yo creo que es una oportunidad para avanzar. Ir corrigiendo no lo corrige toda esta reforma. No es la reforma ideal, pero podría ser un avance. Entonces yo creo que aquí puede haber algún tipo de acuerdo”, concluyó.

Lo que dice la senadora Martha Peralta

La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, presidenta del Partido Maíz y coordinadora ponente de la reforma pensional, dijo que, tras expresar su desazón por la falta de apoyo inicial del Gobierno, observó una mejor coordinación y estructura en el equipo gubernamental, lo que refleja un compromiso reforzado hacia la reforma.

Desde la perspectiva técnica, Peralta abordó las críticas sobre el impacto fiscal de la reforma. Argumentó que no viola la regla fiscal y que las proyecciones a largo plazo buscan solventar el déficit actual. La reforma apunta a incrementar la cobertura pensional del 25% actual a un 87%, modificando la dinámica de los regímenes pensionales para asegurar una mayor inclusión, según dijol

Peralta defiendió la propuesta gubernamental de establecer un umbral de tres salarios mínimos para el fondo público: dijo que esta medida es esencial para fortalecer el pilar solidario y asegurar la protección a la vejez. Sin embargo, reconoció que este punto es el principal diferenciador frente a otras propuestas y resalta la necesidad de un sistema integral de protección a la vejez.

En el ámbito político, la senadora Peralta enfrenta un ambiente complejo con diversas ponencias que desafían la propuesta del Gobierno. A pesar de esto, se muestra abierta al diálogo y a la búsqueda de consensos, subrayando la importancia de establecer mínimos y evitar dilaciones. La senadora enfatiza la necesidad de entender la reforma como una mejora para la población, más allá de ideologías políticas, y advierte sobre las consecuencias de reducir el umbral de cotización.