Martha Peralta justifica decisión de renunciar a su licencia de maternidad: "Soy mujer diferente"

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, fue elegida como presidenta de la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, su reciente maternidad ha generado preocupación debido a que, según la ley, tiene derecho a una licencia de maternidad de 18 semanas, la cual es irrenunciable.

Aunque la senadora Peralta informó que su periodo de reposo, ordenado por la partera de la comunidad indígena que trató su embarazo, finalizó, la legislación establece claramente que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a disfrutar de la licencia remunerada durante las 18 semanas en la época de parto, recibiendo el salario que devengaba al momento de iniciar su licencia.

La recientemente elegida como presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, y señaló que sus costumbres indígenas la avalarían para tomar esta decisión.

“Antes de ser senadora y antes de cualquier calidad que hoy ejerzo como funcionaria pública, soy mujer indígena, tengo mi cultura que va a ser permanente hasta que yo exista. Tengo mi cultura que va a existir siempre mientras que mi investidura durará cuatro años, no es que por esto esté descuidando a mi hijo, no es que tenga un cuerpo diferente”, aseguró.

La congresista señaló que con su primer hijo no se presentó tanto escándalo y habló de las razones por las que quiere renunciar a su licencia de maternidad incluso cuando es una norma constitucional.

“Acá no solo está la Constitución, no solo está el Código Sustantivo del Trabajo sino también hay unas leyes que protegen las prácticas ancestrales durante el pre, parto y postparto que tenemos las mujeres indígenas. Pienso que falta armonizar esas normas que hoy están en el mismo criterio de constitucionalidad”, señaló.

Peralta enfatizó en sus costumbres y mencionó un desconocimiento de su cultura por parte de la sociedad y habló de las mujeres en el Congreso de la República que no tomaron un solo día de licencia de maternidad. Incluso se refirió a una ‘limitación’ y una ausencia en el escenario político de las mujeres que quedan en ese estado y, según ella, el tema abre un debate sobre la igualdad de los derechos políticos en hombres y mujeres.

Finalmente, la senadora señaló que el debate que se da con su licencia de maternidad es más constitucional que laboral y habló de su calidad como funcionaria pública.

“Mi oficio no es igual al de otras mujeres subordinadas. Mi empleador es el pueblo, el pueblo que me eligió…Ahí es donde yo cuestionó porque no nos rasgamos las vestiduras por las que no tienen licencia de maternidad o por las que las despiden por quedar embarazadas.

El Congreso deberá tomar una decisión con respecto al futuro de la senadora, especialmente en lo que respecta a su presidencia en la Comisión Séptima. Es importante que se respeten los derechos de maternidad de la senadora, pero también se debe garantizar el cumplimiento de la ley y el debido proceso legislativo en la toma de decisiones al respecto.

