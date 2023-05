"Reforma no toca edad": senadora Martha Peralta; texto dice que sí suben semanas de cotización

“La edad de pensión no se toca”, respondió la senadora Martha Peralta en diálogo con Mañanas Blu, al ser preguntada por los cambios que quedaron en el texto de la reforma pensional que, cabe recordar, este miércoles fue radicada su ponencia y que ahora podrá iniciar sus respectivos debates en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Según dijo Peralta, la reforma pensional tiene un enfoque de “género fundamental” y, justamente por eso, aclaró que se coincidió, hasta con la oposición, en bajar la edad de las mujeres para acceder al pilar solidario y también al semi contributivo.

¿Qué es el sistema de pilar solidario?

La senadora explicó que este sistema de pilar solidario será para aquellas personas que nunca han cotizado pensión, que hoy no tienen ningún ingreso y que están en la línea de pobreza. En estos casos, recibirán un subsidio de 223.000 pesos.

¿Qué es el sistema semi contributivo?

Asimismo, señaló que el semi contributivo es para los colombianos que llegaron a la edad de pensión, pero no alcanzaron a completar las semanas requeridas por ley. Según añadió la funcionaria, se “está haciendo un ajuste” para que esas personas puedan acceder a lo que alcanzaron a ahorrar en ese tiempo.

Publicidad

Sobre este sistema recalcó que aún no hay acuerdos finales, pues hay varios artículos que se siguen evaluando.

La senadora Peralta insistió que la reforma pensional no sube la edad. Los cambios, según asevero, se implementarían para los nuevos sistemas que buscan ayudar a las poblaciones vulnerables.

“La edad de pensión no se toca, es de los 57 años para las mujeres y de 62 para los hombres, eso no se toca (…) El sistema de pilar solidario es totalmente nuevo; el requisito para acceder a este no es una pensión, es una renta vitalicia, un subsidio que se entrega a las personas que nunca han cotizado en su vida”, detalló.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: