Baloto y Revancha, resultado ganador sorteo sábado 27 de septiembre 2025

El Baloto y Revancha realizó su sorteo número 2558 este sábado, 27 de septiembre de 2025, con un acumulado en Baloto de 21.700 millones de pesos. Además, Baloto Revancha acumuló 4.300 millones de pesos.

Conozca aquí los números ganadores, la cantidad de ganadores por categoría y el nuevo acumulado.

Resultados del Baloto

El sorteo del Baloto dejó como resultado los números —- y la Superbalota —.

Resultados de Revancha

Para Revancha, los números ganadores fueron —- y la Superbalota —.



Próximo sorteo

El próximo sorteo del Baloto Revancha se realizará el lunes, 29 de septiembre de 2025.

Los jugadores pueden adquirir su tiquete en puntos autorizados o en canales digitales oficiales hasta pocas horas antes del sorteo.