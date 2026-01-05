Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy lunes 5 de enero de 2026

El sorteo 2.601 de Baloto y Revancha, realizado el miércoles, 7 de enero de 2026, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.



Resultados del Baloto hoy, lunes 5 de enero de 2026: Sorteo 2601

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $13.800 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:



Balotas: 31 - 09 - 13 - 28 - 35.

Súper Balota: 02.

Resultados del Revancha hoy, lunes 5 de enero de 2026: Sorteo 2601

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $11.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron:



Balotas: 20 - 07 - 22 - 39 - 04.

Súper Balota: 03.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2602 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 7 de enero de 2026.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.