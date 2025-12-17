Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy miércoles 17 de diciembre de 2025

El sorteo 2.593 de Baloto y Revancha, realizado el pasado miércoles, 17 de diciembre de 2025, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.



Baloto: acumulado crece a $10.800 Millones

Los números ganadores del Baloto en este sorteo fueron: , y la Super Balota



Revancha: Nuevo Acumulado de $10.500 Millones

Por su parte, el sorteo Revancha arrojó como números ganadores: , y la Super Balota

El nuevo acumulado para el próximo sorteo de Revancha, que también se jugará el sábado, 20 de diciembre, es de $10.500 Millones.