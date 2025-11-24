En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Ningún apostador logró llevarse el premio mayor en las modalidades principales. Conozca el detalle de la balotas ganadoras, la tabla de premios entregados y el nuevo acumulado multimillonario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad