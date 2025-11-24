Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Este, lunes 24 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2.583 del Baloto y su modalidad complementaria, Revancha, dos de los juegos de azar más importantes de Colombia. Bajo la supervisión de las autoridades competentes y el Operador Nacional de Juegos, se definieron las combinaciones numéricas que dejaron miles de ganadores de premios secundarios en todo el territorio nacional, aunque el gran acumulado multimillonario se mantuvo esquivo.

A continuación, presentamos el desglose detallado de los resultados, cifras y estadísticas que dejó la jornada.



Resultados del Baloto: Sorteo 2.583

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $6.300 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:



Balotas:

Súper Balota:

Resultados Revancha

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $8.200 millones de pesos. Los números ganadores fueron:



Balotas:

Súper Balota:

Nuevo acumulado y próximo sorteo

Debido a la ausencia de ganadores en la categoría máxima, los acumulados han crecido para la siguiente jornada. La organización anunció que el nuevo acumulado total se estima en $15.100 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:



Baloto: $6.700 millones.

$6.700 millones. Revancha: $8.400 millones.

De acuerdo con la información suministrada en el gráfico oficial, el próximo sorteo está programado para el miércoles, 26 de noviembre de 2025. Esto representa una oportunidad renovada para los apostadores que buscan cambiar su suerte con las balotas amarillas y rojas.

Es importante recordar a los usuarios que los premios deben ser reclamados dentro de los términos establecidos por la ley colombiana, presentando el tiquete original en los puntos de venta autorizados o en las fiduciarias correspondientes para montos elevados, sujetos a la retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional.