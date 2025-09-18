En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados del último sorteo miércoles 17 de septiembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados del último sorteo miércoles 17 de septiembre de 2025

Descubra los números ganadores del último sorteo 2543 Baloto del lunes festivo y la guía esencial para jugar y cobrar tus premios sin complicaciones.

Números del Baloto Revancha
Baloto Revancha
Foto: Baloto/ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

El sorteo número 2.554 de Baloto y Revancha se realizó el miércoles, 17 de septiembre de 2025, dejando más de 20.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $110 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Números ganadores Baloto

  • Baloto: 07 - 37 - 09 - 10 - 39.
  • Super Balota: 04.

Entre los premios destacados, 3 personas acertaron 4 números + balota y recibieron $1.034.950 cada una, mientras que 29 jugadores con 4 aciertos más obtuvieron $117.100 cada uno.

Números ganadores Revancha

  • Revancha: 15 - 05 - 07 - 23 - 11.
  • Super Balota: 03.

En esta modalidad, 4 jugadores se llevaron $357.350 cada uno al acertar 4 números más la Super Balota, mientras que 64 participantes con 3 aciertos y la Super Balota ganaron $21.150 cada uno.

Próximos acumulados

  • Baloto: $20.200 millones
  • Revancha: $3.900 millones

El próximo sorteo será este sábado y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad