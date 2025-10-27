Baloto y Revancha, resultados último sorteo lunes 27 de octubre de 2025

El lunes, 27 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2571 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.



Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: (en minutos) y la súper balota XX. El acumulado para el próximo sorteo del miércoles 29 de octubre es de $27.000 millones.

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: (en minutos) y la súper balota xx. El acumulado de la Revancha es de $6.000 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2572 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 29 de octubre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.