“¿A alguien le queda duda a qué venía?”: Fico sobre nuevo inadmitido por posibles delitos sexuales

Siguen los controles en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, para hacer frente a la posible comisión de delitos sexuales, especialmente contra menores de edad, por parte de extranjeros en la ciudad de Medellín.

En las últimas horas se reportó el más reciente caso de inadmisión de un estadounidense en la terminal aérea en el Oriente de Antioquia, tras haber sido sorprendido en su equipaje con prendas de ropa interior femenina y casi 30 unidades de preservativos, lo que alertó a las autoridades migratorias.

Ante las evidencias recaudadas en los procedimientos de control, en su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez reaccionó: “¿A alguien le queda duda de a qué venía este degenerado? Este es el tipo de personas que no queremos en nuestra ciudad”, dijo a propósito de convertirse esta persona en la número 28 en ser inadmitida al país desde Antioquia, durante 2026, por alertas de delitos sexuales.

El secretario de Seguridad de la capital antioqueña, Manuel Villa, destacó que las recientes acciones en las que se identifican elementos con los cuales podrían cometer estos delitos, se enmarcan en procesos de capacitación de agentes migratorios locales por parte de agencias internacionales.



"Vinieron agentes desde los Estados Unidos para hacerle una capacitación a los agentes de Migración y a la policía que están en el aeropuerto para saber cómo hacer una entrevista, para saber cómo perfilar a esos turistas que llegan al aeropuerto. ¿Y esto para qué? Precisamente, para que la gente no siga entrando a esta ciudad o este país como si nada, como Pedro por su casa", manifestó Villa.

Esta situación se produce a menos de una semana que en procedimientos similares en el mismo aeropuerto en un lapso inferior a 24 horas fueran inadmitidos nueve estadounidenses y un anguilense que vendrían a con fines de turismo sexual a Medellín.

De hecho, durante las entrevistas, el anguilense confirmó a las autoridades que “venía a Colombia a escoger mujeres para tener relaciones sexuales en su país”.

¿A alguien le queda duda de a qué venía este degenerado?



Este es el tipo de personas que no queremos en nuestra ciudad.



Otro más al que le decimos: go home. Gracias al trabajo que realizamos desde las diferentes dependencias del Distrito @alcaldiademed en articulación con… pic.twitter.com/v0KuQgq7hb — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 19, 2026