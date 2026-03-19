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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “¿A alguien le queda duda a qué venía?”: Fico sobre nuevo inadmitido por posibles delitos sexuales

“¿A alguien le queda duda a qué venía?”: Fico sobre nuevo inadmitido por posibles delitos sexuales

En el aeropuerto de Rionegro denegaron la entrada al país de un hombre que llevaba en su maleta preservativos y ropa íntima femenina. Van 28 inadmitidos en 2026.

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