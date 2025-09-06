Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha sorteo 6 de septiembre de 2025: resultados y ganadores

Baloto y Revancha sorteo 6 de septiembre de 2025: resultados y ganadores

El sorteo número 2.549 del Baloto y Revancha, realizado este sábado, 6 de septiembre de 2025, entregó más de $100 millones en premios.

Baloto Revancha
Resultados Baloto Revancha
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 09:54 p. m.

El sorteo 2.549 del Baloto y Revancha se jugó este sábado, 6 de septiembre de 2025. La bolsa de premios superó los $100 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados

Resultados de Baloto – Sorteo 2.549

Los números ganadores de Baloto fueron:

  • (en minutos)
  • Superbalota:

El sorteo acumulaba una bolsa de $18.200 millones.

Resultados del Revancha – Sorteo 2.549

En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:

  • Superbalota:

El sorteo de Baloto Revancha acumulaba $3.400 millones.

Próximo sorteo

  • Fecha: lunes, 8 de septiembre de 2025

El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.

Los apostadores que le siguen apostando a la suerte ya tienen la mirada puesta en el próximo sorteo, programado para este lunes, donde la ilusión de convertirse en millonarios continúa más viva que nunca.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha