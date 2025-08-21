Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, sorteo y resultados miércoles 20 de agosto de 2025

Baloto y Revancha, sorteo y resultados miércoles 20 de agosto de 2025

Descubra los números ganadores del último sorteo 2542 Baloto del lunes festivo y la guía esencial para jugar y cobrar tus premios sin complicaciones.

Números del Baloto Revancha
Baloto Revancha
Foto: Baloto/ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 12:53 a. m.

El sorteo número 2.542 de Baloto y Revancha se realizó el miércoles 20 de agosto de 2025, dejando más de 37.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $228.000 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Reusltado de Baloto - 20 de agosto.jpg

Números ganadores Baloto

  • Baloto: 25 - 28 - 32 - 33 - 41
  • Super Balota: 16
  • Total de ganadores: 20.383
  • Premiación entregada: $155.914.200
  • Nuevo acumulado: $15.800 millones

Entre los premios destacados, 14 personas acertaron 4 números y recibieron $494.150 cada una, mientras que 61 jugadores con 3 aciertos más la Super Balota obtuvieron $98.300 cada uno.

Números ganadores Revancha

  • Revancha: 13 - 20 - 26 - 28 - 37
  • Super Balota: 09
  • Total de ganadores: 18.120
  • Premiación entregada: $72.608.800
  • Nuevo acumulado: $2.800 millones

En esta modalidad, 4 jugadores se llevaron $732.500 cada uno al acertar 4 números más la Super Balota, mientras que 67 participantes con 3 aciertos y la Super Balota ganaron $41.450 cada uno.

Resultados del Baloto - 20 de agosto.jpg

Próximos acumulados

  • Baloto: $15.800 millones
  • Revancha: $2.800 millones

El próximo sorteo será este sábado y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.

