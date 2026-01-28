En vivo
Bogotano gana $300 millones en MiLoto: estos son los detalles del sorteo

Bogotá tiene un nuevo millonario tras el sorteo 0475 de MiLoto. El afortunado ganador se llevó $300 millones con un tiquete automático en PagaTodo. ¡Conozca los resultados y el nuevo acumulado!

