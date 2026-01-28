Bogotano gana $300 millones en MiLoto: estos son los detalles del sorteo

La suerte ha vuelto a elegir a Bogotá como su escenario principal. En el reciente sorteo No. 0475 de MiLoto, realizado la noche del martes, un ciudadano se convirtió en el nuevo propietario de una fortuna de $300 millones de pesos. El tiquete ganador, que ha despertado el entusiasmo de los apostadores en la capital, fue adquirido bajo la modalidad automática en un punto de venta de la red aliada PagaTodo, consolidando una vez más a la ciudad como el territorio más afortunado para este juego.

Los números que cambiaron la vida de este bogotano fueron el 04, 17, 22, 28 y 30. Con este acierto, ya son 16 las ocasiones en las que el premio mayor de MiLoto se queda en la capital de la República, demostrando la alta penetración y confianza que los capitalinos depositan en este formato de juego.

Bogotá: el epicentro de la suerte en 2026

Este es el segundo premio mayor que entrega MiLoto en lo que va del año 2026, lo que marca un inicio de año sumamente dinámico para los juegos de suerte y azar en el país. Las estadísticas revelan una tendencia interesante: de las 16 veces que el gran acumulado ha caído en Bogotá, 10 ganadores optaron por la modalidad automática, mientras que solo 6 prefirieron elegir sus números de forma manual. Esto refuerza la idea entre los jugadores de que dejar la elección al azar del sistema es una estrategia tan válida como el análisis personal de cifras.

Además del gran premio, el sorteo No. 0475 fue generoso con miles de colombianos. En total, se registraron 10.721 ganadores en las diferentes categorías, distribuyendo una bolsa global de premios superior a los $380 millones.

"El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial", recordaron las autoridades del juego.

Un impacto real en la salud de los colombianos

Más allá de los premios individuales, MiLoto se ha consolidado como una pieza clave para el financiamiento del sistema público en Colombia. Desde el 20 de octubre de 2023 hasta finales de enero de 2026, el juego ha pagado más de $40.650 millones en premios, beneficiando a un total de 2.425.751 personas.

Sin embargo, la cifra más relevante para el país son los $18.212 millones transferidos al sistema de salud. Estos recursos, derivados de la operación legal de los juegos de suerte y azar, permiten fortalecer la atención hospitalaria y los programas de bienestar social en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso social de la marca.

¿Cómo participar por el nuevo acumulado?

Tras la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia, ofreciendo ahora una cifra inicial de $120 millones de pesos para el próximo sorteo. Los interesados en probar su suerte pueden adquirir sus tiquetes de diversas formas:

Canales digitales: A través de la página web oficial www.baloto.com .

A través de la página web oficial . Puntos físicos: En los más de 43 mil puntos de las redes Su Red y SuperGIROS en todo el país.

En los más de 43 mil puntos de las redes y en todo el país. Redes aliadas: En puntos PagaTodo y principales cadenas de grandes superficies.

Con una mecánica sencilla y múltiples opciones de ganar, MiLoto continúa posicionándose como el juego preferido por quienes buscan transformar su realidad con una inversión mínima, mientras contribuyen al desarrollo de la salud en Colombia.