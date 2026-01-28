“Cada ladrón juzga por su condición”: Lester Toledo a José Félix Lafaurie

Ante la pelea desatada por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y la senadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal, al interior del partido Centro Democrático, el consultor y activista venezolano Lester Toledo rompió su silencio.

En una carta abierta a los colombianos, Toledo defendió su gestión en el país, rechazó los señalamientos en su contra y lanzó fuertes críticas al matrimonio Lafaurie-Cabal.

En el documento, Toledo afirma que su trabajo en Colombia estuvo motivado por la defensa de la democracia y la libertad, y destaca su cercanía personal y profesional con Miguel Uribe Turbay, a quien describe como un líder excepcional y cuya muerte califica como una pérdida irreparable para el país. Relata que, durante la campaña interna del Centro Democrático, tanto Uribe Turbay como su padre, Miguel Uribe Londoño (quien reemplazó a su hijo luego de su magnicidio), fueron blanco de ataques, calumnias y campañas negras promovidas por la senadora y el líder gremial.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie Fotos: AFP y @jflafaurie

“Los sufrimos durante meses, utilizaron ‘influencers’ claramente vinculados a su comando de prensa y campaña, páginas chimbas, vinculadas a la federación de ganaderos, incluso credenciales del propio partido como concejales para inventar las peores barbaridades contra el propio Miguel, su familia y sus asesores. Esos mismos, que tuvieron luego el descaro de aparecer con lágrimas de cocodrilo en la Clínica Santa Fe al día siguiente del terrible magnicidio contra Miguel, a darse golpes de pecho”, señala Toledo.



Toledo niega de manera reiterada y categórica las acusaciones hechas por Lafaurie, entre ellas supuestos negocios públicos irregulares, asesorías políticas encubiertas tanto a María Claudia Tarazona (viuda de Miguel Uribe Turbay) como a Juan Carlos Pinzón, intentos de contratación de la firma encuestadora AtlasIntel para incidir en el proceso de selección del aspirante uribista, manejo de activos venezolanos en el exterior y participación en empresas como Monómeros. En cada caso, califica los señalamientos como “falsos”, “inventados” o “chismes”, y sostiene que nunca ha administrado recursos públicos ni en Colombia ni en Venezuela.

Incluso, en un acápite, niega que haya afirmado en Madrid que el proceso que terminó eligiendo a Paloma Valencia como la candidata “estaba arreglado”: “Es el caso que ni siquiera he ido a Madrid en meses. Efectivamente, acompañé a María Corina Machado —con mucho orgullo— a la recepción de su premio en Oslo, Noruega, pero JAMÁS fui a Madrid, sino que regresé directo Noruega-Estados Unidos”.

El consultor también cuestiona la divulgación de conversaciones privadas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificando este hecho como una muestra de falta de seriedad y malas prácticas políticas. Advierte, además, que algunas de las acusaciones más recientes serán respondidas por la vía judicial, en defensa de su nombre y reputación.

En la carta, Toledo sostiene que María Fernanda Cabal es una de las políticas con mayor desfavorabilidad en Colombia y atribuye sus derrotas internas a esa realidad, y no a supuestas conspiraciones. Incluso califica a Cabal como una de las dirigentes políticas más “repudiadas”, junto con el presidente Gustavo Petro.

Finalmente, anuncia su decisión de no participar por ahora en campañas presidenciales en Colombia, ya que regresará a Venezuela para acompañar el proceso de transición política junto a María Corina Machado, tras años de exilio.

El texto cierra con un extenso mensaje de agradecimiento a la familia Uribe, a equipos de campaña, militantes del Centro Democrático, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos, e incluye un llamado a los colombianos a enfrentar en las urnas cualquier continuidad del proyecto político de Gustavo Petro.