Blu Radio  / Política  / “Cada ladrón juzga por su condición”: Lester Toledo a José Félix Lafaurie

“Cada ladrón juzga por su condición”: Lester Toledo a José Félix Lafaurie

El consultor venezolano quien trabajó con el asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y su padre, califica los señalamientos del líder gremial y su esposa como “falsos”, “inventados” o “chismes”.

